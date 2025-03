Украйна почна да се готви да се бори без оръжие от САЩ: Сметките (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сделка за спиране на огъня в Украйна и бъдещ мир "може да бъде финализирана много бързо" - думи на американския президент Доналд Тръмп от снощи, след които се появи информация не лично от него, че САЩ временно спират всякаква военна помощ за Украйна. "Може би някой не иска да сключва сделка (за мир). А ако някой не иска да сключи сделка, не мисля, че този човек ще бъде наоколо още дълго. Този човек няма да бъде изслушван още дълго. Защото мисля, че Русия иска да сключи сделка" - поредните скандални думи на Тръмп за мир в Украйна без никакви гаранции за сигурност за Киев и срещу нова инвазия от страна на руския диктатор Владимир Путин, когато Руската федерация възстанови загубите си на бойното поле в Украйна: След куп недомлъвки от Тръмп: Сигнал, че той спира уж временно оръжието за Украйна.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс искаше да ограничи увеличението на украинското влияние в администрацията на Тръмп – затова той е против споразумението за украинските редкоземни природни богатства. Зеленски е бил предупреден да внимава с него на срещата на 28 февруари в Овалния кабинет, но не успя да сдържи нервите си. САЩ ще спечелят от бъдещото споразумение (то за момента е подготвен като рамково, не с конкретни договори) чак след 19 години – това заяви журналистът Константин Вълков пред bTV. Победа за Зеленски в крайна сметка, добави Асен Агов, визирайки не само имиджово, а и като подкрепа от всички големи сили в Европа. Според него, ако Старият континент продължи да увеличава разходите за отбрана, тя ще почне да настига САЩ и тогава много хора ще се замислят дали има нужда Европа да е в съюз със Съединените щати, ако Тръмп продължава така – да иска да скара САЩ с целия свят.

Украйна знаеше, че Тръмп ще спре оръжията

В редовното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски наблегна на следното – прави се инвентаризация на какво може да разчита Украйна като оръжия оттук-нататък. Зеленски специално посочи, че що се отнася до "договори за артилерия" резултатите от проверката са добри. Той добави, че "Украйна има нужда от солидна основа" и подчерта, че дроновете са на следващо място, а са дошли и допълнителни ПВО системи – от Литва. Украинският държавен глава добави, че за 2025 година е направена финансовата сметка Украйна да се справи. "Основният сценарий е да удържим позициите си и да създадем условия за правилна дипломация, за възможно най-бърз край на войната при условия на справедлив мир. Имаме нужда от мир – справедлив и честен, не безкрайна война. Продължаваме работата с европейските партньори за изграждане на архитектура за дипломация и сигурност, която да донесе мир. С Европа и САЩ – заедно, можем да обезпечим мир за десетилетия напред", настоя Зеленски, напомняйки, че точно липсата на гаранции за сигурност доведоха до 11 години война т.е. от 2014 година насам с окупацията на Крим и пропутинския сепаратизъм в Донбас: Тръмп: Зеленски няма да има друг избор, освен да отстъпи

🇺🇦 Ukraine is actively negotiating with France, the UK, Northern and Baltic countries on the future of peace, while also considering Turkey's role in the security infrastructure, — Zelensky. The goal is to unite all ideas into a single format and finalize them on paper in the… pic.twitter.com/RjZmXx9Q3u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2025

Какво означава за Украйна спирането на американското оръжие? Още преди всички големи медии в САЩ да гръмнат с новината, че източник от Белия дом казал, че ще има временно спиране на оръжейните доставки, специализираното украинско издание Deffense Express направи някои сметки. В американския бюджет от времето на Байдън останаха 2,2 милиарда долара за Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI), която финансира закупуването на оръжия от американски производители от името на Украйна, а други 3,3 милиарда долара бяха оставени по инициативата за чуждестранно военно финансиране (PDA), с което с укази американският президент (който и да е той) може да осигурява оръжие от американските резерви – това е най-бързият начин за военна помощ от САЩ. Освен това 2,8 милиарда долара, първоначално отписани поради счетоводна грешка през лятото на 2023 година, но после това беше коригирано, останаха неизразходвани по PDA. А по USAI Украйна трябваше да получи оръжия за около 2,3 милиарда долара от резервите на Пентагона през последните 2 месеца, включително артилерийски и ракетни боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана и противотанкови ракети. Тези пратки не се проследяват публично и няма сигурност, че всичкото това оръжие, разпределено и насочено от администрацията на Байдън за Украйна, вече е доставено.

Украинското издание обаче смята, че по-големият риск с американската военна помощ е друг – оръжие за 30 млрд. долара по USAI. Това е рамка на договори за производство на оръжия от американски военни компании за Украйна. Доставките са планирани за изпълнение до 2025, 2026 и вероятно 2027 година. Степента на изпълнение на тези договори до момента е секретна. Неофициално се предполага, че около 10 милиарда долара са за боеприпаси - ракети, артилерийски снаряди, ракети-прехващачи и т.н. Критичното е, че 4 милиарда долара от това финансиране бяха одобрени между август и края на декември 2024 г., което означава, че тези боеприпаси не се очаква да бъдат изпратени преди периода 2025–2026 година: Тръмп: Аз съм единственият президент, не дал нито едно парче украинска земя на Путин. Утре ще е голяма вечер

Засега не е ясно кога САЩ ще подновят доставките на оръжие – всъщност още никой не е видял и официална заповед на Тръмп за временно спиране на тези доставки. Но съветникът му по въпросите на националната сигурност Майк Уолц беше кристално ясен още преди снощната пресконференция на Тръмп: "Войната трябва да свърши и това включва териториални отстъпки в замяна на гаранции за сигурност", каза Уолц, цитиран от CNN. Американският министър на търговията Хауърд Лутник отиде още по-далеч – вместо да иска мир, Зеленски искал 3 млрд. долара репарации от Русия и "искам да напуснат моята земя, искам цялата земя", сякаш е нещо грешно и сякаш не трябва окупираната украинска земя да бъде върната от Путинова Русия. Лутник определи Зеленски за "създаващ проблеми", а не за "търсещ мир", защото искал и гаранции за сигурност, и Русия да се махне от украинската земя, която завзе, и репарации: САЩ и Русия координирано атакуват Зеленски, той не трепва: Мир, но истински (ВИДЕО)

"This is not a peacemaker. This is a troublemaker." - said the U.S. Secretary of Commerce, commenting on President Zelensky's legitimate desire to obtain $300 billion in reparations from Russia and reclaim occupied territories. pic.twitter.com/nk07hDGcdm — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2025

И още - пред Fox News американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който провокира скандала между Зеленски и Тръмп в Овалния кабинет на 28 февруари, обяви, че украинският президент не е готов за мирни преговори с Русия, но ще трябва да стане готов. Говорителят на Белия дом Карълайн Лийвит също каза, че "Зеленски хапе ръката, която го храни - не изглежда готов за мирни преговори". А Илон Мъск написа в профила си в притежаваната от него социална мрежа "Х", че Зеленски трябвало да напусне Украйна и "да получи" амнистия в "неутрална държава" "в замяна на мирен преход обратно към демокрация в Украйна":

“Zelensky bit the hand that feeds him—he doesn’t seem ready to negotiate yet,” said White House press secretary Leavitt.



She claimed Trump wants to sign a deal with Ukraine and expects Zelensky to thank the U.S. and taxpayers funding the aid. pic.twitter.com/h02MBZos9m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2025

Всичко това стана и на фона на специално обръщение на Върховната Рада към Тръмп и Конгреса на САЩ, в което изрично украинският парламент благодари на Тръмп и Конгреса за продължаващата подкрепа за Украйна – за нейната териториална цялост, независимост и суверенитет. "В същото време ние твърдо вярваме, че лидерството на Съединените щати на международната сцена е неразривно свързано със защитата на идеалите за свобода и демокрация, придържането към международните споразумения и надеждността в отношенията със съюзници и приятели. Украинският народ желае мир повече от всеки друг в света и вярва, че личната роля на президента Доналд Тръмп и неговите мироопазващи усилия ще бъдат решаващи за бързото прекратяване на военните действия и постигането на мир за Украйна, Европа и целия свят. Върховната рада приветства инициативите на президента Доналд Тръмп за започване на преговорен процес, насочен към осигуряване на мир. Върховната рада на Украйна подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие на стратегическото партньорство със Съединените щати, особено в експлоатацията на критични полезни изкопаеми. Върховната Рада потвърждава, че Украйна трябва да остане независима и суверенна държава, а украинският народ – свободен и не под чуждо влияние", пише в обръщението на Върховната Рада.

Американски доброволци, воюващи в Украйна – в 13-та бригада на Териториалната отбрана на Украйна, обаче разкритикуваха силно Тръмп и отношението му към Зеленски. „Зеленски заслужава похвала, че каза, че не е дошъл да играе карти. Най-общо казано това беше руска пропаганда, излизаща от устата на американски президент – два пъти съм гласувал за него и дори загубих приятели заради подкрепата си за него“, каза един от записалите видеообръщението – Още: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО)

"This is essentially Russian propaganda coming from the mouth of the American president." - said Nesty and Gas, American volunteers from the 13th Brigade of the National Guard of Ukraine, "Khartia," who came to Ukraine last year to fight against the occupiers. pic.twitter.com/MFdMiUp276 — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Ако западната военна помощ продължи, това би помогнало на украинската армия да нанесе допълнителни загуби на руската армия, което вероятно ще засили икономическите и военни проблеми на Русия и ще принуди Путин да направи отстъпки по време на значими преговори за мир още през 2025 година. Гледната точка е резултат от пространно интервю на зам.-ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки. Становището е на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW визира сметките на Скибицки, че през 2024 година Русия е преизпълнила плановете си за набиране на нови войници (107% или с 10 000 повече от планираното т.е. до 440 000 нови войници), но практическият резултат на бойното поле не донесе някакъв стратегически голям руски успех, който да срине украинската отбрана, което означава, че украинската армия успява да нанася такива загуби на Русия, че при по-продължителен период на такова положение тя няма как да не усети последствията. Освен в жива сила, все повече на руския бюджет тежат и даваните пари за заплати, премии (400 000 рубли на федерално ниво, а на местно ниво редовно еднократните бонуси са в рамките на милиони рубли, включително почти до 4 милиона в най-богатите руски региони) и обезщетения при смърт и наранявания: ГУР: Русия готви нова стратегия с дронове, за да подчини Украйна (ВИДЕО)

🌐 Place: South of Udachne village, Donetsk region.

📌 Geolocation: 48.227168,37.020484

Ukrainian scouts (425th Assault Regiment) storm a Russian position. As a result of the attack, the position is captured.https://t.co/TuTAXPExgc@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/1ppAOxnLuo — Alex Baxmore (@LloydUkrYT) March 2, 2025

Почти няма промяна в интензивността на бойните действия в Украйна – с 8 по-малко са бойните сблъсъци на дневна база съгласно официалните украински данни т.е. общо са 101 за денонощието на 3 март. Има понижение в броя на използваните от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) – те са 104 за последните 24 часа т.е. 22 по-малко на дневна база. Намалява и мащабът на руския артилерийски обстрел на дневна база, но като цяло нивото се запазва – 5000 изстреляни от руснаците снаряди т.е. с 600 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала и 2368 FPV дрона-камикадзе т.е. нивото е същото на дневна база, показват данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За втори пореден ден в Курска област руската военна активност е най-висока – 29 руски пехотни атаки са спрени там. В Покровското направление са 21 и това засилва оценките, че там руската армия продължава да буксува. В съседното от юг Новопавловско направление руските пехотни атаки са 7, като все още руската армия не може да се справи със село Константинопол и да пресече магистралата Запорожие – Донецк. По 13 руски пехотни атаки са станали в Лиманското и Торецкото направление, като няма други направления на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Група китайських найманців,які воюють на боці росіян в районі тимчасово окупованого міста Курахове, Покровський район, Донеччина pic.twitter.com/iW61bBIJmi — Мисливець за зорями (@small10space) March 3, 2025

За съседното на север на Лиманското направление т.е. Купянското, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец отчита по-сериозни руски опити да има пробив през река Оскол от юг на Купянск, по линията Крухляковка – Загризово. Там има руски напредък с 1,5 километра, твърди експертът. Само че широчината на руската зона от юг в този участък на фронта е само 6 километра, а това е недостатъчно за осигуряване на достатъчно силни тактически флангови позиции за атака на Купянск, подчертава Машовец. Но в дневния анализ на ISW, цитиран по-горе, украински военен командир посочва именно района при Крухляковка като най-опасен в момента.

За Торецк Машовец анализира следното: изглежда, че руското военно командване вкарва постепенно резерви в боя, а не ги натрупва и да ги приведе в действие наведнъж. Според него, руснаците имат план да обединят Торецкото и Краматорското направление (Часов Яр), за да атакуват Константиновка като първо препятствие пред завладяването на северната част на Донецка област, а с това и цялата област. Какви руски действия очаква Машовец: едновременно опит за руски пробив към Константиновка и Дружковка както от юг, така и от югоизток (от страната на Торецк и Воздвиженка), и от североизток (от страната на Часов Яр), а след това офанзива към Краматорск от юг и до Славянск, с включване от изток на руските части от Лиманското направление. "Противникът все още се опитва да "превземе напълно" Торецк и да "развие успеха си" на север и североизток от Воздвиженка. Резултатите обаче са минимални", добавя украинският военен експерт.

За Новопавловското направление Машовец коментира, че изглежда няма да има скоро допълнителни руски резерви, за да бъде пресечена магистралата Запорожие – Донецк по-бързо. Руснаците превзеха Бурлатско, северно от Велика Новоселка, но при Приволно боевете са тежки – има 1 километър руски напредък в района между Бурлатско и Приволно, няма почти никакъв руски напредък при Вилно поле, обобщава картината той.

Много бавно руската армия напредва в Курска област – руското знаме се развя в Нова Сорочна, северозападно от Суджа. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че руски части са стигнали до южните покрайнини на Малая Локня, а при Куриловка имало 5 украински контраатаки, били неуспешни. В покрайнините на Лебедевка също текат тежки боеве – Малая Локня, и Лебедевка също се намират северозападно от Суджа. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" предупреждава, че ситуацията в Курска област става все по-тежка, особено на източния фланг и че е явно, че руснаците искат не просто да си върнат загубеното, но и да влязат в украинската област Суми. Първата задача – да отрежат единствената голяма украинска логистична линия през ГКПП Суджа, откъдето върви снабдяването на украинската армия в Курска област - Още: Частично примирие за месец, "коалиция на желаещите" и още оръжие за Украйна: Зад кулисите на срещата в Лондон (ОБЗОР - ВИДЕО).

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 99 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 65 от тях са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 32 са приземени с електронно заглушаване. Това означава, че 2 дрона са преминали украинската противовъздушна отбрана – най-сериозни щети има в Одеса, по пристанищна инфраструктура, съгласно официалната сводка на украинските ВВС, а в Суми е ударено лечебно заведение - Още: Тръмп спира оръжието за Украйна, тя удари още една руска рафинерия за часове (ВИДЕО)