Украйна подпали рафинерия на "Лукойл" и се прицели в производител на ракетни установки "Ярс", "Сармат" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

И тази нощ войната на дронове между Русия и Украйна продължи с пълна сила – руснаците обстреляха отново цели в Южна Украйна, включително дунавското пристанище Измаил, а при тази атака беше поразена жилищна сграда в румънския град Галац. Украйна, от своя страна, атакува Волгогорад, в Ярославъл беше спряно движението заради заплаха от безпилотни системи, а окупираният от руската армия Алчевск, в Луганска област, също понесе удар –

Във Волгоград цел на украинските далекобойни дронове е била рафинерия на "Лукойл". Това е поне 10-та украинска въздушна атака срещу предприятието, съобщава руският опозиционен информационен телеграм ASTRA, който е геолокализирал кадри на пожар. Рафинерията преработва над 15 милиона тона петрол годишно и е специализирана в производство на бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум и други нефтопродукти.

Местният губернатор Андрей Бочаров съобщи в официалния си профил в MAX, че във Волгоград е ударена и жилищна сграда и че няма пострадали хора. Геолокализация на кадри на мястото сочат, че уцелената сграда се намира на около 2 километра от Федералния научноизследователски и производствен център "Титан-Барикади". Това предприятие е специализирано в проектиране, разработка и производство на артилерийски и ракетни технологии и е част от "Роскосмос". Компанията разработва, тества и произвежда наземни пускови установки и модули за стратегическите ракетни системи "Ярс", "Топол-М" и "Сармат", както и самоходни пускови установки за тактическата ракетна система "Искандер-М", артилерийски системи с голям калибър, корабни артилерийски установки и брегови противокорабни системи.

В Ярославъл движението в покрайнините в посока Москва, на кръстовището на Московски проспект и Югозападния околовръстен път е било затворено, съобщи местният губернатор Михаил Евраев.

В Алчевск изглежда е поразена бензиностанция – геолокализация на видео с горящия обект показва точно това. Бензиностанцията се намира близо до югоизточния изход от града към кръстовището с магистрала Р-150. Засега няма данни за жертви