Легендарният Ингви Малмстийн с ексклузивно шоу в София в сряда: Ето график и правила за достъп

Световноизвестният китарен виртуоз Ингви Малмстийн пристига в България за едно от най-очакваните рок събития на годината. Концертът ще се проведе тази сряда, 15 юли 2026 г., в столичния клуб Joy Station. Организаторите от BGTSC обявиха официалния график на вечерта и важни правила за сигурност с цел осигуряване на приятна и безопасна среда за всички присъстващи.

Специални гости на вечерта ще бъдат сиатълската рок банда Rivetskull, които ще открият шоуто.

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Официален график на събитието (15 юли):

• 19:00 ч. – Отваряне на вратите за публика

• 20:00 ч. – Rivetskull

• 21:00 ч. – Yngwie Malmsteen

• 22:30 ч. – Очакван край на концерта

Информация за срещата с артиста (Meet & Greet): Феновете, закупили пропуски за среща с Маестро Малмстийн, трябва да се съберат пред мърч щанда веднага след приключване на сета на подгряващата група Rivetskull. Оттам те ще бъдат посрещнати и отведени до залата за срещи от официален представител на екипа на китариста.

Правила за пропускателен режим и сигурност: Организаторите напомнят, че събитието се провежда при стриктни мерки за сигурност:

• Забранени за внасяне предмети: Опасни предмети, професионална аудио и видео техника (от неакредитирани лица) и животни.

• Политика за тютюнопушене: Пушенето под каквато и да е форма (включително вейп и бездимни устройства) в залата е абсолютно забранено.

• Възрастови ограничения (18+): Непълнолетни лица се допускат само с пълнолетен придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация за придружител, която може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration

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• Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но задължително с придружител.

• Антисоциално поведение: Лица с агресивно поведение няма да бъдат допускани или ще бъдат отстранявани от залата.

Продажба на билети: Билетите са в продажба онлайн на Eventim.bg и в партньорската мрежа. Електронните билети могат да бъдат сканирани директно от мобилен телефон без необходимост от разпечатване. Цената на билетите на място в деня на концерта ще бъде 60 евро (117,35 лв.).