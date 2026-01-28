Лайфстайл:

Бивш министър оглави македонската ЦИК: На кого е човек?

Бившият министър на европейската интеграция в правителството на СДСМ и ДСИ Боян Маричич е новият председател на Държавната избирателна комисия (ДИК),която отговаря за провеждането на изборите в югозападана ни съседка. Новината съобщи македонската медия "Искам да  кажа". Маричич заменя Борис Кондарко, който също беше предложение от СДСМ. Новият състав и ръководителя на избирателната комисия беше подкрепен от македонския парламент, като "за" гласуваха 83 депутати.

Абдуш Демири беше избран за вицепрезидент, а Александър Дащевски, Ангелчо Ристов, Светлана Карапетрова, Борис Кондарко и Дитмире Шеху бяха избрани за членове на Комисията.

Кой е Марчич?

Марчич е заемал поста министър на правосъдието във второто правителство на Зоран Заев. Той е избран на тази длъжност на 30 август 2020 година.

Биографията му е свързана и с преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Преди това е бил национален координатор за интеграция в Европейския съюз, Берлинския процес и регионално сътрудничество.

През 2018 г. пък е заместник главен политически преговарящ, главен технически преговарящ и началник на технически преговорен екип за влизане на Северна Македония в Европейския съюз.

От юни 2017 до януари 2020 година е специален съветник за евроатлантическа интеграция на министър-председателя на Северна Македония.

В периода ноември 2013-юни 2017 година е изпълнителен директор на Евротинк. ОЩЕ: Дължината на живота в РСМ расте, но населението намалява

 

