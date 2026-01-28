Одобриха нови компенсации за родители на деца, останали без място в детска градина или ясла

Министерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Снимка: iStock

И още компенсации

Отново на правителственото си заседание в сряда кабинетът в оставка прие Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г.

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 430 873 евро, разпределено по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.