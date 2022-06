Украйна с успешни контраатаки в Запорожка област, Русия не напредва в Северодонецк

Руските сили продължават да се подготвят за настъпление към Славянск от югоизток от Изюм и западно от Лиман. В същото време не спират да обстрелват населени места в Донбас, като се съсредоточават върху Северодонецк и Бахмут.

На 20 юни Генералният щаб на Украйна заяви, че Москва провежда интензивни атаки по Донецка и Луганска област, като използва тежка артилерия и въздушни удари. По направлението към Северодонецк руснаците обстрелват Лисичанск, Сиротин, Тошкивка и други селища и нанасят въздушни удари с двойки самолети Су-25 край Бяла гора и Мирна Долина. Продължават сраженията за установяване на пълен контрол над град Северодонецк – най-важната точка, която ще даде контрол над Луганска област.

Successful counterattacks of the Ukrainian Armed Forces in the Zaporizhzhia region force Russia to throw reinforcements there, – the Institute for the Study of War. pic.twitter.com/ADv20ocQLX

В направленията Лиман, Авдийвка, Новопавлов и Запорожие руските сили се опитват да предотвратят прегрупирането на части от украинските войски. В дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната съобщава, че украинците са направили успешни контраатаки в Запорожка област. Това е принудило противника да подсили този отслабен сектор на фронтовата линия.

Добавя се още, че силите на Кремъл се фокусират върху подсилване на отбранителните позиции на юг заради успешните напоследък украински контраофанзиви по границата между областите Херсон и Николаев.

От Киев съобщават още, че Русия подсилва черноморския си флот. Според Южното оперативно командване на Украйна в момента в Черно море има три руски кораба и три подводници с общ арсенал от 36 ракети, както и три въздушно-десантни корпуса. В руската Брянска област, граничеща с Украйна, Москва е разположила дивизия с противовъздушни ракети.

Според британското разузнаване – въздушните сили на Кремъл не отговарят на очакванията. Този провал е един от най-важните фактори за цялостното неизпълнение на целите във войната на Русия в Украйна. Москва не успява да наложи пълен контрол от въздуха, не желае да поеме риск и рядко пробива навътре зад украинските линии. Години наред целта на въздушното бойно обучение е било да впечатли генералите, а не да развие необходимата динамика сред екипажите, твърди се в доклада от 20 юни.

Междувременно Институтът за изучаване на войната твърди, че Русия вероятно ще използва фалшиви "съдебни процеси за военни престъпления", за да разпространява фалшивите си послания за войната. Според информацията се очаква Кремъл да съди украински военнослужещи, включително тези, които защитаваха Мариупол, за да представи войната си като "операция за денацификация". Москва отдавна свързва полка „Азов“, който беше най-важната част от защитата на „Азовстал“, с фашистки настроения. ОЩЕ: От Бандера до "Азов" - отговорите на главните въпроси за украинския национализъм

Украинската армия съобщава, че 28 руски войници са били убити в южната част на Украйна на 19 юни. Там е разрушен руски танк, два военни автомобила и 152-мм гаубици, съобщава Kyiv Independent. 14 руски военни са убити в източната част на Украйна на 19 юни, разрушена е руска артилерия.

Германският посланик в Украйна – Анка Фелдхузен – обяви, че Берлин ще прати на Киев още гаубици, а друго тежко въоръжение вече пътува към страната. Припомняме, че Австралия вече изпрати четири бронетранспортьора M113AS4 на украинските въоръжени сили. Те са първите от общо 14 автомобила, с които австралийското правителство е поело ангажимент да снабди Киев.

Разследване на New York Times показа, че Русия използва в Украйна над 210 вида боеприпаси, забранени от международните договори. Изданието е проучило над 1000 снимки и е идентифицирало повече от 2000 боеприпаси, използвани от руската армия във войната. „Абсолютното мнозинство от тях са неуправляеми“, пише NYT.

Междувременно Володимир Зеленски заяви, че следващата седмица ще бъде „историческа“, тъй като Европейският съвет трябва да реши дали да приеме препоръката на ЕК Украйна да получи статут на кандидат за член на ЕС. Решението трябва да бъде взето на 23 юни. „Очевидно, трябва да очакваме Русия да засили враждебните действия още тази седмица. Ние се подготвяме. Готови сме“, каза украинският президент в традиционното си среднощно видеообръщение.

And in such a week, we should expect greater hostile activity from Russia. Purposefully - demonstratively. And not only against Ukraine, but also against Europe. We are preparing. We warn partners. And we are grateful to everyone whose strength today means our victory tomorrow. pic.twitter.com/6D5oQ2mQBn