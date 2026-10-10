"Трябва да обмислим дали можем бързо да увеличим помощта за Украйна, така че тя да превърне руските петролни рафинерии в руини." Това каза премиерът на Естония Кристен Михал след новината за сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за доставка на руски дизел.

В официална позиция, разпространена през обществената телевизия ERR и социалните мрежи, Михал подложи на унищожителна критика отмяната на санкциите върху руското гориво от страна на Вашингтон като заяви: "Сделките с диктатори са път към ада".

Той нарече решението на Белия дом "голяма грешка" и подчерта, че това само ще позволи на Русия да удължи войната. "Невинни хора се убиват за пари от газ и горива", каза премиерът на Естония.

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Той поиска спешен дебат на ниво Европейски съюз за драстично увеличаване на военната подкрепа за Киев. Според него отговорът на Европа трябва да бъде такъв, че Украйна да получи оръжията и финансовия капацитет да превърне руските петролни рафинерии в руини.

Тръмп да си помисли два пъти, преди да направи украинците враговете на американците