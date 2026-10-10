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Тръмп да си помисли два пъти, преди да направи украинците враговете на американците

10 октомври 2026, 21:21 часа 1389 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп да си помисли два пъти, преди да направи украинците враговете на американците

"Президентът на САЩ трябва да помисли два пъти, преди да причисли украинците към враговете на американците." Това написа израелският военен и политически анализатор  Игал Левин в телеграм канала си, коментирайки изявлението на американския президент Доналд Тръмп от тази вечер, в което отправи остри критики към Володимир Зеленски и заяви, че украинците трябвало да си сменят президента. 

Целият му коментар:

"Кой ще бъде лидер на Украйна ще решат само Украйна и украинците и със сигурност никой друг: нито САЩ, нито Китай, нито дори Европа. 

Президентът на САЩ трябва да се замисли два пъти, преди да причисли украинците към враговете на американците. А и не е питал самите американци за това. 

Между другото, това ярко илюстрира, че Тръмп фундаментално не разбира не само украинците, но и самата Украйна и нейната специфика. 

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Мисля, че ще бъде ефективно и справедливо, ако тази нощ в Руската федерация пламнат още няколко петролни съоръжения."

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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