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Украйна удари Москва със своя версия на "Шахед". Грабвайте пушките и към Кремъл: Призив на Z-блогър (ВИДЕО)

19 юни 2026, 7:10 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Украйна удари Москва със своя версия на "Шахед". Грабвайте пушките и към Кремъл: Призив на Z-блогър (ВИДЕО)

По време на вчерашната украинска въздушна атака срещу руската столица Москва, в която конкретна цел беше Московската рафинерия - и тя беше успешно поразена, са използвани украински безпилотни системи, които са еквивалент на руските разработки на база иранската безпилотна система "Шахед". Става въпрос за дроновете "Сичън" (Sichen).

Дроновете се движат с около 200 км/ч, като носят бойни глави с 40 килограма взрив. Те имат обхват от до 1400 километра - Москва се намира на около 850 километра от украинската граница.

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В Москва ближат рани

"Добро утро - разбира се, не е добро. Виждате какво се случва през последните ден-два-три. Сега накъде, какво ще правим? Ако това дрънчене (демек украинските дронове) продължава, остава ни един избор - да се съберем с пушки в ръце, да отидем в центъра на Москва най-културно, до Министерството на отбраната при Кремъл, и да попитаме: Какво става, по дяволите, скапани идиоти? Това ни е единствената възможност - иначе, ако продължаваме така (да си мълчим), ще останем без родина, без домове. А ако нямаме родина и дом, не след дълго и нас няма да ни има". Знакови думи от поредния Z-блогър.

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Атмосферата от Москва дава много ясна представа защо вече се чуват такива немислими доскоро думи предвид желязната хватка на режима на руския диктатор Владимир Путин - Още: В общия хор на Z-блюдолизци: Един се осмели да каже, че ПВО в Москва не струва и веднага се поправи

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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