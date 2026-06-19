Украйна удари Москва със своя версия на "Шахед". Грабвайте пушките и към Кремъл: Призив на Z-блогър (ВИДЕО)

По време на вчерашната украинска въздушна атака срещу руската столица Москва, в която конкретна цел беше Московската рафинерия - и тя беше успешно поразена, са използвани украински безпилотни системи, които са еквивалент на руските разработки на база иранската безпилотна система "Шахед". Става въпрос за дроновете "Сичън" (Sichen).

Дроновете се движат с около 200 км/ч, като носят бойни глави с 40 килограма взрив. Те имат обхват от до 1400 километра - Москва се намира на около 850 километра от украинската граница.

A swarm of at least five Ukrainian Sichen drone-missiles was filmed heading toward the Moscow refinery during the morning strike. The system carries a 40 kg warhead, has a reported range of up to 1,400 km and reaches speeds of around 200 km/h. #Ukraine pic.twitter.com/HuVtun1Zm7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026

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В Москва ближат рани

"Добро утро - разбира се, не е добро. Виждате какво се случва през последните ден-два-три. Сега накъде, какво ще правим? Ако това дрънчене (демек украинските дронове) продължава, остава ни един избор - да се съберем с пушки в ръце, да отидем в центъра на Москва най-културно, до Министерството на отбраната при Кремъл, и да попитаме: Какво става, по дяволите, скапани идиоти? Това ни е единствената възможност - иначе, ако продължаваме така (да си мълчим), ще останем без родина, без домове. А ако нямаме родина и дом, не след дълго и нас няма да ни има". Знакови думи от поредния Z-блогър.

🤬 “How much longer are we supposed to put up with this?”



Frustration appears to be growing in Moscow over the continuing strikes on Russian territory. In a video circulating online, a local resident angrily demands answers from the authorities and urges fellow citizens not to… https://t.co/Ko0BdT0eCa pic.twitter.com/G6m3jPw6qB — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

Атмосферата от Москва дава много ясна представа защо вече се чуват такива немислими доскоро думи предвид желязната хватка на режима на руския диктатор Владимир Путин - Още: В общия хор на Z-блюдолизци: Един се осмели да каже, че ПВО в Москва не струва и веднага се поправи

A little more Moscow atmosphere from today. pic.twitter.com/PFuVsBrlUh — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026