Ясуке – Черният самурай, който стана дясна ръка на шогуна

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Героят на нашия разказ: Ясуке - Черният самурай

Място на действието: Япония

Време за четене: Колкото едно кафе

Историята на Ясуке е една от най-невероятните и екзотични страници в японската история. През 1579 г. италиански йезуит пристига в Япония, придружаван от телохранителя си - грамаден, силен мъж с тъмна кожа, родом от Източна Африка. Неговият външен вид предизвиква в Страната на изгряващото слънце невиждан фурор. Поради затворения характер на японското общество и култура видът на тъмнокожия мъж оставя у местните хора такова неописуемо впечатление, че се превръща в истинска сензация. Владетелят Ода Нобунага, един от тримата признати обединители на все още разпокъсаната Япония, нарежда мъжът да бъде измит, мислейки, че е намазан с мастило. Впечатлен от неговата сила и ръст (над 188 см във време, когато средният японски мъж е бил висок едва 157 см), Нобунага го взема на служба, дава му името Ясуке, както и самурайски сан и имоти. От този момент нататък си спечелва неговата безусловна преданост - Ясуке ще се сражава рамо до рамо с Нобунага до самия му край.

Малко се знае за живота на Ясуке преди пристигането му в Япония. Историците предполагат, че е роден около 1555 г., най-вероятно в Мозамбик. Така или иначе през 1879 г. той вече е нает за охрана на италианския мисионер Алесандро Валиняно. По това време Япония е в периода Сенгоку (Ерата на войнстващите провинции) – време на непрекъснати войни, в което чужденците са рядкост, а африканци изобщо не могат да бъдат срещнати никъде.

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Снимка: принтскрийн/YouTube/History Journo

Две години след стъпването си на японска земя, през март 1581 г., мисионерите достигат до столицата Киото. Появата на Ясуке предизвиква масова хистерия – тълпи от хора се събират по улиците, блъскат се и чупят врати, за да зърнат високия тъмнокож мъж. Мълвата стига и до Ода Нобунага – гениалният военачалник, наричан "демоничният даймьо (господар)". Нобунага нарежда мъжът да бъде доведен в двореца му и виждайки го пред себе си, отказва да повярва, че кожата на Ясуке е естествено черна. Заповядва той да се съблече до кръста и да бъде добре изтъркан с четка и вода. Когато разбира, че това е естественият цвят на кожата му, Нобунага е смаян.

По това време Ясуке вече владеел доста добре японски език. Установявайки, че освен впечатляващо силен, мъжът е и интелигентен, Нобунага го откупва от йезуитите и го взема на служба при себе си. В рамките на броени месеци той му дава имот и му отпуска обичайната за самураите заплата (каку). Ясуке се превръща в един от малкото хора, на които било позволено да вечерят на една маса с Нобунага. Той го придружава навсякъде във военните му кампании, включително в битката срещу клана Такеда.

Но точно когато Нобунага е в зенита на своята власт, на 21 юни 1582 г. неговият васал, пълководецът Акечи Мицухиде извършва предателство и устройва засада на Нобунага. Той го обкръжава в храма Хонно-джи в Киото, където Нобунага се подготвял за чаена церемония в компанията на само 30 приближени, сред които и Ясуке. Срещу 13 000-те войници на Мицухиде шепата бойци на Нобунага са безсилни. След храбра отбрана, раненият Нобунага се оттегля във вътрешните стаи и заповядва храмът да бъде запален, а той самият извършва сепуку, за да не бъде заловен жив. След рухването на храма, Ясуке с меч в ръка си пробива път през обсадата и достига до близкия замък Нижо, където е синът на Нобунага – Ода Нобутада. Там той се бори рамо до рамо с хората на Нобутада, докато замъкът също не бива превзет.

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Снимка: принтскрийн/YouTube/History Journo

Когато Ясуке най-накрая предава оръжието си, препречвайки пътя на предателя Акечи Мицухиде, самураите на Мицухиде попитали какво да правят с него. Мицухиде, смятайки го за "чужденец и животно, а не истински японец", отказва да го екзекутира или да го принуди да извърши сепуку. Вместо това заповядва да бъде предаден обратно на йезуитите в Киото. Йезуитите приемат ранения Ясуке и благодарение на техните грижи той се възстановява. Това е моментът, в който той изчезва от японските хроники и след 1582 г. следите му се губят. Предполага се, че е възможно да се е завърнал в Африка или да е продължил с йезуитите към Индия. Но в историята на Япония Ясуке остава като първия известен човек от неазиатски произход, който достига до ранга на самурай (десетилетия преди известния английски мореплавател Уилям Адамс). Днес Ясуке е истински културен феномен – вдъхновение за книги, аниме по Netflix, манга и видеоигри.

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

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