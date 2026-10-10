Украйна за трети път удари най-голямото руско петролно хранилище в Европа

Тази нощ украинските сили за трети път са поразили най-голямото руско петролно хранилище в Европа - линейната производствено-диспетчерска станция (ЛДС) "Самара" край село Просвет в Самарска област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че щетите се уточняват.

Ukraine’s General Staff reported a third kamikaze drone strike on the Samara oil pumping station in Russia’s Samara region. https://t.co/AHO2WUY8Ok — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

ЛДС "Самара" е голям център за доставка, съхранение и смесване на петрол. Суровината пристига по магистрални тръбопроводи от Татарстан, Западен Сибир и други петролнодобивни региони на Русия. Петролът се смесва с различно съдържание на сяра, за да образува износния клас "Урал". Освен това съоръжението обслужва и нуждите на руската армия.

При предишния удар на 7 октомври 2026 г., когато бе потвърдено за унищожаването на четири резервоара RVS-50000 в ЛДС "Самара". Преди това успешна атака имаше и на 2 октомври.

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