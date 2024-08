Унищожен руски Су-34 и още два повредени: Щетите в Морозовск според украинското разузнаване (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Сателитни разузнавателни снимки показват, че в резултат на последния украински удар по военното летище Морозовск в Ростовска област на Русия на 3 август е унищожен бомбардировач Су-34. Това съобщиха от украинското разузнаване два дни по-късно.

Отбелязва се, че още два руски самолета от същия тип вероятно са били повредени от отломки - в близост до бордовете им са регистрирани кратери от взривове.

Главното разузнавателно управление на Украйна съобщава също, че складът за авиационно оръжие на руснаците в авиобаза Морозовск е бил напълно унищожен - на територията на летището и около него се виждат големи площи изгоряла земя от вторичната детонация на руските боеприпаси.

"Четири технически сгради и два хангара в авиобазата в Морозовск, разположена на 265 км от фронтовата линия, също получиха повреди, които са ясно видими от Космоса", заяви украинското разузнаване.

На 3 август Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за успешното унищожаване на вражеското летище и други военни цели в Русия.

Отбелязваше се, че е регистрирано попадение в складове за боеприпаси, където по-специално са се съхранявали управляеми авиационни бомби.

Седем военнослужещи са били ранени в резултат на атаката на украинските въоръжени сили срещу военното летище в Морозовск през нощта на 3 август, съобщават източници на опозиционния Telegram канал ASTRA.

Изгорял е склад с авиационни боеприпаси, потвърждава каналът. Взривната вълна е избила и прозорците на апартаментите на местните жители и е повредила супермаркет.

При нападението местните власти съобщиха, че регионът е бил атакуван от 55 дрона.

An August 3 strike on the Morozovsk airfield in the Rostov region destroyed an Su-34 aircraft and a composition of a munitions, Ukraine's GUR reported.



Two more Russian planes of the same type were damaged by debris. Four technical buildings and two hangars were also damaged. pic.twitter.com/HJMT3jzava