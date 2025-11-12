Усложнения при раждането: Путин е "герой" в куриозни научни трудове

Името на руския Владимир Путин безспорно е едно от най-често срещаните в различни публикации през последните години заради войната в Украйна, която той започна. Но куриозното е, че фамилията му се споменава и в редица научни статии на най-разнообразна тематика - от политически науки до медицина. Според проучване на изданието "Верстка", той е споменаван повече от 26 000 пъти през последните три години.

И когато няма смисъл

Руският президент е редовно цитиран в академични изследвания, дори когато това няма смисъл. Името му се появява в повече от 26 000 академични публикации от 2022 до 2025 г., установи "Верстка", след като проучи данни от електронната библиотека eLibrary.

Между 2022 и 2025 г. са публикувани най-малко 705 академични статии, посветени специално на Путин. Те включват трудове като „Функциите на анекдота в политическия дискурс (базирани на публичните речи на Владимир Путин)“ и „Фразеологични единици в интервюто на Владимир Путин с Тъкър Карлсън и техники на превод“.

Изследователите най-често споменават Путин в трудове за международни отношения. Те включват десетки текстове за Украйна, като например „Украинската криза: нов етап на ескалация“ или „Ролята на Украйна в руско-американските отношения“.

Извън темата

Президентът се споменава в публикации, дори и да е напълно несвързано с темата – например, името му може да се намери в трудове като „Употребата на ГМО в селското стопанство“ или „Пътуванията на царевич Николай до Азия като отражение на обрата на Александър III на Изток“.

Дори медицинските научни трудове не могат да избегнат Путин. Например, споменаване на президента е интегрирано в материала „Следродилни усложнения - честотен анализ в Русия за 20 години“. Предполага се, че авторите на статиите цитират Путин на шега или за да разширят изкуствено обема на статията си.

