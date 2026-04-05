Успешен удар: Арестуваха мафиотски бос в Италия (СНИМКА)

Италианската полиция съобщи, че един от най-издирваните мафиотски босове в Италия е арестуван. Роберто Мацарела ръководи „клана Мацарела“ е част от престъпната организация Камора. Кланът се смята за един от най-мощните в групата и контролира значителен дял от контрабандата и трафика на наркотици в Неапол. Според италианското министерство на вътрешните работи, мафиотският бос е бил отрит и заловен заедно със семейството си във вила. Той не е оказал съпротива при ареста.

По време на претърсването са открити ръкописни документи, вероятно съдържащи финансовите записи на клана. Мацарела е класиран на четвърто място в списъка с най-опасните издирвани лица в Италия.

One of Italy’s most wanted mafia bosses arrested



Roberto Mazzarella leads the “Mazzarella clan,” part of the Camorra criminal organization.



The clan is considered one of the most powerful within the group, controlling a significant share of smuggling and drug trafficking in… pic.twitter.com/HNs2nxiIOY — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026

Припомняме, че в средата на февруари италианската полиция арестува близо 150 души при мащабна операция срещу сицилианската мафия в Палермо, чиито райони все още са в ръцете на влиятелни кланове на Коза Ностра. Тогава бяха издадени заповеди за арест на общо 183 души, 36 от които вече са задържани, за престъпления, сред които мафиотско престъпно сдружение, опит за убийство, изнудване, трафик на наркотици и незаконен хазарт, съобщи полицията. Повече от 1200 полицаи са участвали в обиските на разсъмване, като според съобщения в медиите това е най-голямата операция срещу Коза Ностра от 1984 г. насам, пише БГНЕС.

