Руският транспортен министър Роман Старовойт се е самоубил само няколко часа, след като беше освободен от поста си - лично от руския диктатор Владимир Путин. Тази информация тръгна в руски информационни източници - например известният прокремълски телеграм канал Shot, който е част от 15-тия пакет санкции на ЕС заради разпространение на пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин специално що се отнася до Украйна.

Още: След хаоса с летищата и загубите за милиарди Путин уволни министър

⚡️BREAKING: Former Russian Transport Minister, Fired by Putin Today, Found Dead



The dismissal came amid chaos at Russian airports.



Roman Starovoit was found dead in the Moscow region. Preliminary reports say he died by suicide at his home in the Odintsovo district, according to… pic.twitter.com/BtbQmx4Mvo