"Покровителите на педофилията получиха цялата власт без избори": Трифонов с нови заклинания от дивана

11 февруари 2026, 15:39 часа 268 прочитания 0 коментара
"След избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от ПП-ДБ, които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт, и то без избори", написа в социалните мрежи лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов. Традиционно той е спрял възможността за коментари под публикацията си, а текстът е събрал множество осмиващи реакции. 

"Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях. На тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ПП-ДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан", пише Трифонов във Фейсбук.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Слави Трифонов ИТН Андрей Гюров
