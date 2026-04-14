В многомилиардна сделка: Производителят на Patriot доставя ракети на Украйна

Военният гигант Raytheon подписа договор на стойност 3,7 милиарда долара за доставка на ракети-перехващачи Patriot GEM-T за Украйна. Сделката ще бъде финансирана от Берлин, а като част от нея ще бъсе изграден нов производствен обект в Германия.

Планирано е новото производствено съоръжение за GEM-T в Шробенхаузен, Германия, да играе ключова роля в подкрепа на тази директна търговска продажба и други договори, осигурявайки устойчивост на веригата за доставки и помагайки за попълване на инвентара от ракети-прехващачи на Украйна. Съоръжението се управлява от COMLOG, съвместно предприятие между Raytheon и MBDA Deutschland.

„Raytheon е фокусирана върху максималното увеличаване на производствения капацитет, осигурявайки стабилни и надеждни доставки на тези доказани в бойни действия прехващачи за САЩ и съюзници като Украйна, които разчитат на Patriot за защита на своите граждани, инфраструктура и суверенитет“, каза президентът на Raytheon Фил Джаспър. „Raytheon инвестира сериозно в увеличаване на производството на GEM-T, за да подпомогне нарастващото световно търсене, водено от големи вътрешни и партньорски инвестиции, инициативи за вторични източници и разширяване на нашата глобална верига за доставки“, се казва още в изявлението му.

Ракетно-тактическата система с подобрено насочване Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) (GEM-T) – проектирана за прихващане на всички видове въздушни заплахи, включително тактически балистични ракети, е основен изпълнителен механизъм за доказаната в бойни действия система за противовъздушна и противоракетна отбрана Patriot. Това е основата на противовъздушната отбрана за 19 държави и системата продължава да демонстрира своята ефективност срещу почти всеки вид въздушна заплаха.

