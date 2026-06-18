В Москва се жалват от нефтен дъжд, в Кремъл смятат, че са "сажди от печки и лагерен огън" (СНИМКИ, ВИДЕА)

Московчани масово се оплакват от "нефтен дъжд" днес след като украинските сили удариха тази сутрин московската петролна рафинерия на "Газпромнефт". Социалните мрежи са препълнени със снимки и видеа на последствията от атаката.

Типично за руските власти обаче реакцията на държавно ниво е - няма проблем, всичко е наред, само ви се струва, че има някакво замърсяване. Така например, Министерството на екологията на Московска област официално отрече да има следи от нефт, тяхното обяснение е, че това са... сажди, каквито се образуват "от печки или лагерен огън".

"Днес духа поривист югозападен вятър със скорост 2-5 м/с. В региона не е имало "нефтен дъжд". В Балашиха хората забелязаха продукти от горене, които се утаяват под формата на сажди, подобни на тези, които се образуват в печка или лагерен огън", се казва в съобщението на министерството.

Същата теза поддържат и от "Мосекомониторинг", които следят качеството на въздуха в Московска област - те бойко твърдят, че не са забелязали никакво влошаване на въздуха независимо от гигантските облаци дим, които се вият над рафинерията.

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И хем нямало вредни вещества, надвишаващи максимално допустимата концентрация, хем на хората се препоръчва да стоят на закрито, освен ако не е абсолютно необходимо, да носят маски, когато са навън, и да държат прозорците плътно затворени рано сутрин и през нощта, става ясно от съобщението.

Никой не ни предупреди за атаката!

Отгоре на всичко московчани се оплакват, че не е имало предупреждения за въздушна тревога, SMS съобщения или сирени. Хората намират информация в местни чатове, но не и по телевизията, където информация просто липсва.

Междувременно по последна информация на губернатора Алексей Воробьов в Московска област вече 17 души са пострадали при украинската атака.

Украинските дронове са побъркали Русия тази нощ

В същото време от руското военно министерство съобщиха, че са свалили рекорден брой украински дронове в рамките на едно денонощие. Руското ПВО е свалило 992 украински безпилотни летателни апарата над руските региони през последните 24 часа. Това е дневен рекорд от началото на пълномащабната война в Украйна.

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Или ако трябва да цитираме съвсем точно съобщението - 10 управляеми бомби, 3 ракети за залпов огън HIMARS, 4 крилати ракети с голям обсег "Фламинго" и 992 дрона са били свалени, съобщава министерството.