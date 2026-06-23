Посочиха най-големия враг на Яник Синер на Уимбълдън в отсъствието на Карлос Алкарас

След почти месец отсъствие от корта Яник Синер се готви да се завърне в игра, за да се опита да защити титлата си на Уимбълдън. Световният №1 в тениса не е играл откакто отпадна във втория кръг на Ролан Гарос, където бе изненадващо победен в пет сета от Хуан Мануел Серундоло. Въпреки провала си в Париж, италианецът все още се счита за един от най-големите фаворити за спечелване на турнира от Големия шлем на трева. Имайки предвид отсъствието на големия му конкурент Карлос Алкарас, шансовете на Синер за триумф на "свещената трева" са още по-големи.

Яник Синер и Алкарас като Щефи Граф и Селеш

Тъй като Карлос Акарас отново отсъства, 18-кратната шампионка от Големия шлем Крис Евърт смята, че италианецът трябва да спечели петата си "мейджър" титла без сериозни затруднения. В интервю за Tennis World Italia легендата на женския тенис сравни настоящото съперничество между Синер и Карлос Алкарас с това между Щефи Граф и Моника Селеш. Подобно на Граф, италианецът превзе първото място в отсъствието на големия си опонент: "Моника Селеш беше номер едно в света през 1993 г., когато беше намушкана. Оттам нататък, в нейно отсъствие, Щефи пое властта. Подобно явление се наблюдава и при Яник. Той доминира, докато основният му съперник Алкарас е контузен и не може да играе."

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Евърт се замисли какво би могло да се случи по време на европейската серия на клей, ако Алкарас не беше контузил китката си на турнира в Барселона: "Какво би се случило, ако Моника и Карлос бяха на корта, никога няма да разберем. Ясно е, че Синер играе безупречно. До Ролан Гарос той беше недосегаем и очаквам да бъде такъв и на тревата на Уимбълдън. В петте турнира от серията Мастърс 1000, които спечели последователно, видях как противниците му бяха уплашени и не можеха да му попречат", каза тя, преди да посочи единственото нещо, което би могло да го спре на Уимбълдън.

Кой може да спре Синер от втора поредна титла на Уимбълдън

"Разбрахме, че най-големият враг на Синер е самият той. Той трябва да остане здрав и да избягва спадове във формата си. Ако успее да го направи, мисля, че след десетина години ще говорим за една наистина забележителна кариера. Проблемът за всички останали, които се изправят срещу Яник, е, че трябва да надминат себе си", каза тя, преди да посочи един тенисист, който според нея би могъл да създаде проблеми на италианеца. "Лично аз никога не бих отписала Новак Джокович."

Преди тазгодишното издание на "свещената трева" италианецът има баланс от 20 успеха и 4 поражения, което се равнява на зашеметяващ процент на победи от 83%. Единствените тенисисти, които са побеждавали Синер на Уимбълдън, са: Даниил Медведев, Новак Джокович (два пъти) и унгарецът Мартон Фучович. През 2025 година първата българска ракета Григор Димитров щеше да се присъедини към този списък, след като водеше с 2:0 сета на италианеца в 1/4-финалния им двубой, но се контузи и бе принуден да се откаже, което в крайна сметка изстреля Синер към титлата.

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