Напрежение в Мексико – младоците скочиха на живата легенда на „Ел Три“

Мексико спечели първите си два мача от груповата фаза на Световното първенство по футбол и си осигури участие в елиминациите на надпреварата. На пръв поглед всичко в състава на „Ел Три“ би трябвало да е спокойно, но се оказа, че това не е точно така. Според информации в местните медии в тима е избухнало сериозно напрежение заради живата легенда на националния отбор – вратаря Гийермо Очоа.

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Гийермо Очоа участва на шестото си Световно първенство

Легендарният Очоа е част от състава на Мексико за домашното Световно първенство, но на този етап няма нито една записана минута на турнира. Причината е, че националният селекционер Хавиер Агире реши да даде титулярното място на Раул Ранхел, който се представя отлично до момента на вратата на мексиканците и записа две „сухи“ мрежи – срещу Южна Африка и Южна Корея.

Младите искат да играят тези, които са в най-добра форма

За последния мач на Мексико срещу Чехия обаче Хавиер Агире е решил да пусне в игра 40-годишния Очоа, за да могат феновете да му засвидетелстват своето уважение за всичко, което е направил за страната. Това обаче е било прието „на нож“ от по-младите състезателите. Причината е, че те искат да играят тези, които се намират в най-добра форма и кондиция, а не да се разчита на футболисти само заради техните заслуги. Това пък е довело до напрежение в лагера на „Ел Три“. Последният мач на Мексико в груповата фаза на Мондиал'26 е насрочен за 25 юни.

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