Британските Gen Z-та искат повторно присъединяване към ЕС

Поколението млади британци Gen Z, които нямаха право да гласуват на референдума за ЕС през 2016 г., сега смятат, че Брекзит се е провалил, а мнозинството от тях настояват за ново гласуване за повторно присъединяване към ЕС. Това сочат ексклузивни социологически проучвания на Guardian.

Британците от поколението Z изразяват дълбоко недоволство от излизането на Обединеното кралство от ЕС, сочи ново проучване сред 18- до 28-годишните, проведено от мозъчния тръст More in Common.

Данните показват, че 60% от младежите биха гласували за повторно присъединяване към блока, ако им се даде възможност, в сравнение с 9%, които биха гласували да останат извън него.

Още: Times: ЕС е готов да приеме Великобритания обратно, но не при нейните условия

Когато резултатите се филтрират, за да се фокусират единствено върху тези, които вероятно ще гласуват на хипотетичен втори референдум, разликата става осезаема, като лагерът за оставане/връщане в ЕС печели 81% от гласовете срещу само 19% за оставане извън ЕС.

Проучването „More in Common“, в което са анкетирани 440 млади хора от цяла Великобритания, показва, че 50% от британците от поколение Z категоризират Брекзит като провал. За разлика от тях, само 16% смятат проекта за успешен, докато 34% нямат мнение.

Най-младите са най-критични към Брекзит

Люк Трил, изпълнителният директор на More In Common, обясни: „За много британци от поколението Z референдумът за Брекзит беше формиращ за тяхното политическо „съзряване“. Във фокус групите много хора от тази възрастова група казват, че Брекзит е първото политическо събитие, за което са били наясно – твърде млади, за да гласуват, но с отчетливи спомени за тази кампания и годините на дебати, които са последвали.“

Източник: Getty Images

Още: Грешка ли беше Брекзит: Всеки втори британец подкрепя връщането в ЕС

„Десет години по-късно, нашето проучване сред британци на възраст между 18 и 28 години разкрива какво е тяхното отношение към Брекзит - те са склонни да вярват, че е провал, а трима от петима искат нов референдум за повторно присъединяване. Но интересното е, че малцина смятат, че принципът на Брекзит е бил обречен от самото начало – подобно на останалата част от обществеността, те са склонни да казват, че е можело да проработи добре, но политиците са го съсипали“, допълва той.

„И докато младите британци предимно подкрепят повторното присъединяване по принцип, разговорите във фокус групи с избиратели от поколение Z показват, че те се колебаят относно завръщането към безкрайните дебати за Брекзит, които помнят от младостта си, което рискува да ги разсее от проблемите, които ги вълнуват най-много – разходите за живот, достъпните жилища, работните места и изменението на климата“, коментира още Трил.

Неодобрението към излизането на Обединеното кралство от ЕС е най-силно сред най-младите хора. Сред тези на възраст между 18 и 21 години – които са били деца на възраст между 6 и 9 години през 2016 г. – 53% обявяват Брекзит за неуспех, докато само 12% го виждат като успех. Това настроение леко се смекчава сред по-възрастните представители на поколението - между 25 и 28 години, въпреки че перспективите остават негативни, с 48% неуспех срещу 20% успех.

Въпреки че има консенсус, че настоящият модел не работи, младите британци са разделени по въпроса дали проектът е бил концептуално погрешен или е бил провален от политическата класа. Около 37% смятат, че Брекзит е можел да проработи добре, но е бил „съсипан от политици“, които са се справили зле с него, докато 29% твърдят, че проектът „никога е нямало да проработи“ от самото начало.

Още: Великобритания призна, че Brexit й се е отразил зле

Само 11% твърдят, че Брекзит е проработил добре досега, а 23% не са изразили мнение.