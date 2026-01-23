Спорт:

Великобритания прехвана руски военни кораби в Ламанша, помогна на Франция срещу танкер от "сенчестия флот"

23 януари 2026, 16:06 часа 300 прочитания 0 коментара
Великобритания прехвана руски военни кораби в Ламанша, помогна на Франция срещу танкер от "сенчестия флот"

Военни кораби и самолети на Кралския флот на Великобритания са били активирани, за да пресекат и проследят руски военни кораби в Ламанша тази седмица, разкри Министерството на отбраната в Лондон. Операцията е продължила два дни и в нея са участвали патрулни кораби HMS Mersey и HMS Severn, базирани в Портсмут, както и хеликоптер Wildcat. Те са били изпратени да пресекат руската корвета "Бойкий" и петролния танкер MT "Генерал Скобелев", които плавали към Северно море.

Още: Швеция задържа руски кораб, превозвал снаряди от Северна Корея за Русия (ВИДЕО)

Как се е развила операцията?

Mersey първо е пресякъл руските кораби при влизането им в Ламанша, поемайки задачата по следенето им от съюзниците от НАТО, след като те са ги наблюдавали през Бискайския залив.

В близост до остров Уайт Severn и Mersey се присъединили към хеликоптера Wildcat, за да наблюдават групата в тясно сътрудничество.

Severn е продължил да наблюдава руснаците, докато те плавали към Северно море, преди да предаде отговорността на съюзник от НАТО.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Kremlin.ru

Още: Украйна се похвали с два поразени руски кораба в Каспийско море

Великобритания помогна на Франция да се качи на руски кораб от "сенчестия флот"

Министърът на отбраната Джон Хийли потвърди за първи път, че Великобритания е предоставила разузнавателна подкрепа на Франция при качването на борда на танкер, свързан с Русия, вчера в Средиземно море. Корабът на Кралския флот HMS Dagger е бил изпратен да подпомогне операцията.

"Заедно с нашите съюзници засилваме реакцията си спрямо корабите сенки, за да пресечем финансирането, което подхранва незаконната инвазия на Путин в Украйна", заяви Хийли.

Още: И Франция нанесе удар срещу Путин чрез руския петрол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Великобритания Ламанш руски кораб Руски кораби война Украйна руски сенчест флот
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес