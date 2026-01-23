Великобритания прехвана руски военни кораби в Ламанша, помогна на Франция срещу танкер от "сенчестия флот"

Военни кораби и самолети на Кралския флот на Великобритания са били активирани, за да пресекат и проследят руски военни кораби в Ламанша тази седмица, разкри Министерството на отбраната в Лондон. Операцията е продължила два дни и в нея са участвали патрулни кораби HMS Mersey и HMS Severn, базирани в Портсмут, както и хеликоптер Wildcat. Те са били изпратени да пресекат руската корвета "Бойкий" и петролния танкер MT "Генерал Скобелев", които плавали към Северно море.

Как се е развила операцията?

Mersey първо е пресякъл руските кораби при влизането им в Ламанша, поемайки задачата по следенето им от съюзниците от НАТО, след като те са ги наблюдавали през Бискайския залив.

В близост до остров Уайт Severn и Mersey се присъединили към хеликоптера Wildcat, за да наблюдават групата в тясно сътрудничество.

Severn е продължил да наблюдава руснаците, докато те плавали към Северно море, преди да предаде отговорността на съюзник от НАТО.

Снимка: Kremlin.ru

Великобритания помогна на Франция да се качи на руски кораб от "сенчестия флот"

Министърът на отбраната Джон Хийли потвърди за първи път, че Великобритания е предоставила разузнавателна подкрепа на Франция при качването на борда на танкер, свързан с Русия, вчера в Средиземно море. Корабът на Кралския флот HMS Dagger е бил изпратен да подпомогне операцията.

"Заедно с нашите съюзници засилваме реакцията си спрямо корабите сенки, за да пресечем финансирането, което подхранва незаконната инвазия на Путин в Украйна", заяви Хийли.

