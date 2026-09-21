Кошмар за Реал Мадрид: Капитанът на "кралете" е с тежка контузия

Реал Мадрид претърпя още една тежка загуба от началото на сезона, като допусна поражене от градския си съперник Атлетико Мадрид с 1:2. Капитанът на "белите" Федерико Валверде изигва пълни 90 минути, но в крайна сметка се оказа контузен, след грубо влизане от страна на Канг-Ин Лий. От "кралския клуб" излязоха с официално съобщение за състоянието на халфа. Травмата е в левия глезен.

Федерико Валверде е с тежка контузия

"След прегледите, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип на Реал Мадрид, му беше поставена диагноза "тежка травма на левия глезен", получена по време на мача с Атлетико. Валверде ще бъде подложен на допълнителни прегледи в следващите часове", написаха от Реал Мадрид. Според информациите глезенът на Валверде е силно подут и отекъл, a самият уругваец изпитва сериозна болка. Скоро ще му бъдат направени и допълнителни изследвания, за да се види колко точно футболистът ще отсъства от терените.

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Валверде е капитан на Реал Мадрид

Федерико Валверде бе фаулиран много грубо от Канг-Ин Лий по време на мадридското дерби с Атлетико Мадрид. Националът на Република Корея не бе изгонен и това бе и една от най-сериозните претенции на Реал Мадрид към съдийството на Мигел Ортис. Дори под ръководството на Жозе Моуриньо, Валверде остана една от най-важните фигури на Реал Мадрид. Той е капитан на отбора, като започна всяка една среща за "белите" от първата минута през този сезон. Той записа 8 мача, в които вкара 1 гол и даде 1 асистенция.

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