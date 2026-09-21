SOFIA SONGWRITING CAMP с шесто издание и конкурс, насочен към млади автори

От 1 до 7 ноември 2026 г. финландските вили на хотел „Ястребец“ в Боровец ще се превърнат в 15 музикални студиа, в които 60 автори от България, Гърция, Румъния, Швеция, Норвегия, Великобритания и Южна Корея ще работят в нови екипи, ще обменят опит и ще създават музика с потенциал да стигне до световна публика. Така ще премине новото издание на Sofia Songwriting Camp – седем дни на среща между различни езици, жанрове и музикални култури.

Преди списъкът с участници да бъде окончателно решен, четири от местата в студиата остават свободни.

Вирджиния Пъблишинг и Музикаутор обявяват конкурс, който ще даде възможност на четирима млади автори да станат част от тазгодишното издание на SSC и да творят редом с утвърдени професионалисти от българската и международната музикална сцена.

Запишете се сега на https://ssc.bg/bg/ и си дайте шанс да се присъедините към едно истински необикновено преживяване с потенциал да промени творческата ви кариера! Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври 2026г.

Конкурсът е специално насочен към членовете на сдружението за колективно управление на авторски права върху музикални произведения в България – Музикаутор.

Създаден като първия професионален международен лагер за писане на музика в България, Sofia Songwriting Camp превърна страната ни в реална точка от световната музикална карта. През първите пет издания форматът изгради интернационална общност от композитори, текстописци, артисти и музикални продуценти и постави началото на десетки колаборации и песни, намерили своя живот и след края на лагера, сред които най-ярък пример е песента спечелила Евровизия тази година „Bangaranga“.

Тази година Sofia Songwriting Camp ще се осъществи с подкрепата на Музикаутор, Хотел Ястребец Уелнес и СПА, Music Center Ikonomov, Nescafe 3in1, Tuborg и Coca-Cola, както и с медийната подкрепа на The Voice Radio & TV.