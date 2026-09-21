Дани Белев и Асаф Мор: Двама артисти, две лица на съвременния цирк в едно блиц интервю

Дни преди ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15 хванахме двама от най-атрактивните участници в тазгодишната програма за едно скоростно БЛИЦ интервю. Единият превръща невъзможното във възможно – Дани Белев, един от най-популярните български илюзионисти, който ще представи своето магично шоу за цялото семейство. Другият - едно от най-актуалните имена от сферата на жонглирането и физическия театър в Европа в момента – Асаф Мор, автор и изпълнител на спектакъла "Nine to Five / От девет до пет", който за първи път гостува в програмата на ЦИРКОЛЮЦИЯ!.

Какво се случва, когато магията срещне жонглирането? Как се създава усещането за невъзможното, какво се случва, когато планът на сцената се обърка и какво остава от артиста, когато светлините изгаснат? Попитахме ги, а ето и техните отговори.

Какво според теб прави един цирков спектакъл наистина добър?

Дани: Когато публиката забрави за телефона си. В днешно време това вече си е истинска магия!

Асаф: На мен много ми харесва да виждам неща, които са нови за мен, затова изследването и откриването на нови идеи са голям приоритет за мен. Най-добрите циркови артисти, които съм виждал, успяват да направят своята дисциплина толкова завладяваща за публиката, колкото е и за самите тях.

Как създаваш усещането за невъзможното пред очите на публиката?

Дани: С много години труд, хиляди часове репетиции и една невинна физиономия, която казва: "Аз нищо не направих!" Защото магията се случва във въображението на публиката, аз съм там, за да им покажа пътя.

Асаф: Обикновено се опитвам да разкажа история или да развия определена тема, свързана с вида жонглиране, който искам да представя. Опитвам се едновременно да предизвиквам себе си, да въвеждам нови идеи и да откривам материал, който съответства на темите в спектаклите ми. Работата ми съчетава жонглиране и танц, затова се стремя сложните движения да изглеждат без усилие. Така понякога трудните трикове могат да изглеждат лесни за публиката.

Кое е най-голямото предизвикателство за човека, който работи на сцена?

Дани: Да накараш 2000 души да повярват в невъзможното. И нито един от тях да не извика: "Знам как става!"

Асаф: За мен предизвикателството е да открия най-добрата версия на един спектакъл. Обикновено още на премиерата има много малки детайли за подобряване – неща като времето, в което се случва дадено действие, къде да погледнеш, как да вървиш и т.н., могат да направят или провалят едно представление. Понякога са нужни десет представления или цяла година, докато се почувствам удовлетворен от спектакъла или докато реакциите на публиката не станат устойчиво добри.

Фотограф: Déborah Priem

Изкуството ти предизвиква радост и усмивки, което е голямо предизвикателство. Как се справяш, когато не ти е до смях?

Дани: Излизам на сцената. Публиката е най-добрият ми антидепресант. А ако и тя не се смее, значи положението е сериозно!

Асаф: "Nine to Five", както и някои от другите ми спектакли, използват жонглирането, за да коментират обществото. Изходната ми точка е проблем, който виждам в него. Понякога го критикувам чрез хумор и сатира, а понякога по по-реалистичен или сериозен начин. Тъй като темите, с които работя, са доста мрачни, мога да си позволя да не се смея. Най-важното е да се свържа с публиката и да споделя спектаклите си с нея.

ЦИРКОЛЮЦИЯ! събира различни форми на съвременния цирк. Какво ти дава срещата с артисти от други жанрове и различни части на света?

Дани: Вдъхновение, приятелства и доказателство, че магията няма граници. За разлика от ръчния багаж в самолета!

Асаф: Винаги е вдъхновяващо да бъдеш на такъв фестивал – да срещаш нови артисти, да виждаш нови спектакли и да откриваш местната циркова сцена. Съвременният цирк е сравнително млад и в различните държави съществуват различни циркови традиции и различни очаквания към цирка. Затова както спектаклите, които се създават, така и реакциите на публиката могат много да се различават от страна до страна.

Ако трябва да опишеш това, което правиш, с три думи, кои биха били те?

Дани: Невъзможното е възможно!

Асаф: Геометрично. Хаотично. Сложно.

Има ли момент, когато си бил на сцена и няма да го забравиш никога? Разкажи за него.

Дани: Няма да забравя никога как асистирах на тригодишната си дъщеря, когато тя откриваше четвъртото издание на "Магична среща Златна Котка".

Асаф: Представих версия в процес на работа на "Nine to Five" след само една седмица работа върху спектакъла, на малък фестивал за улично изкуство в Белгия. На първия ред седеше един от любимите ми жонгльори, а веднага след началото на спектакъла заваля дъжд. Дъждът спря точно в края на представлението, а около десет души останаха до самия финал.

Извън сцената си…?

Дани: Социопат… Хахаха. Обичам да летя с парапланер и да се издигам високо над повърхността и да си напомням колко сме малки и временни на този свят.

Асаф: Спокоен отвън, вечно ядосан отвътре. Освен цирка обичам да слушам музика и да играя видеоигри.

За нищо на света не трябва да пропускаме ЦИРКОЛЮЦИЯ!, защото…?

Дани: Е много забавно и ще се потопим в един магичен свят! Защото ще видите неща, на които няма да повярвате. А после ще се чудите как да ги обясните на приятелите си!

Асаф: Програмата е страхотна! Силно препоръчвам "Да умреш от смях" ("MDR") – гледал съм го на фестивал и това е едно от любимите ми клоунски представления.

Светът би бил много по-хубаво място без ______ и с много повече ______.

Дани: Без войни и с много повече магия. Защото чудесата трябва да се случват, а не да ги чакаме!

Асаф: Светът би бил много по-хубаво място без фашисти и с много повече изкуство и солидарност.

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