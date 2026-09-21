Облекчения за шофьорите: Германия свалят данъците на горивата от есента

Германия планира от 1 октомври да въведе намаление на данъците върху бензина и дизела с 0.17 евро на литър. Целта е средствата, необходими за мярката, да бъдат възстановени чрез облагане на извънредните печалби на енергийните компании, уточни говорител на германското финансово министерство. В петък правителството обяви, че ще намали данъчното облагане на бензина и дизела с 17 евроцента на литър, дни след като канцлерът Фридрих Мерц обеща облекчения за потребителите и бизнеса, засегнати от рязкото поскъпване на горивата.

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По-рано стана ясно, че европейските правителства обсъждат налагането на данък върху приходите на петролните компании заради рекордни цени на горивата. Германският финансов министър призова Еврокомисията да предложи възможни начини за облагане с данъци на „прекомерните им печалби“.

Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че „на този етап“ няма планове за общ механизъм за данъчно облагане, но държавите членки били свободни да налагат свои собствени данъци.

Цените на бензиностанциите достигнаха рекорди в цяла Европа.