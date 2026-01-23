Оставката на Румен Радев:

Виден член на окупационната власт създал батальон в полза на руската армия, Украйна му повдигна нови обвинения

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Националната полиция докладваха за нови обвинения срещу инсталирания от Кремъл "ръководител" на окупираната част от Херсонска област - Владимир Салдо. Според агенциите той помага за създаването на въоръжена група в южната част на страната в полза на агресора - Руската федерация. "Както е установено от контраразузнаването на СБУ, Салдо е организирал създаването на т.нар. „доброволчески батальон“ в подкрепа на агресорската страна", гласи съобщението от 23 януари.

За тази цел още през август 2023 г. той е подписал „заповед“, която предвижда финансиране на окупационната формация и настаняване на нейните участници "в сградите на отнетите санаториуми", се казва в изявлението.

Салдо набирал членове за батальона през руски медии и в Telegram

Също така, според разследването, обвиняемият е инициирал информационна кампания за набиране на членове за групата чрез медийни ресурси, контролирани от Руската федерация. Той е използвал и собствения си канал в Telegram, в който е призовавал местните жители да се присъединят към батальона.

СБУ добавя, че след формирането на командния състав "вражеската група е предадена на командването на Южния военен окръг на Русия, за да участва в бойни действия срещу украинските отбранителни сили". Също така, по данни на службата, Салдо е участвал активно в организирането на доставките на военно оборудване, провизии и медицински материали за нуждите на батальона".

Окупационният служител е бил информиран за подозрение в създаване на неразрешени от закона въоръжени формирования или участие в техните дейности. Други 11 представители на командването на групата са получили задочни обвинения в измяна и колаборационизъм.

Следващите стъпки на разследването и евентуалните съдебни производства по отношение на другите обвиняеми по делото очакват приключването на производството.

Заподозрян в кражба на украинско зърно

Салдо е заподозрян и в кражба на близо три хиляди тона украинско зърно.

През 2023 г. съдът в Одеса призна "губернатора" на окупираната част от Херсонска област за виновен в измяна, колаборационизъм и отричане на въоръжената агресия на Русия срещу Украйна и го осъди на 15 години затвор с конфискация на имущество. Самият Салдо нарече това решение „глупаво“, твърдейки, че съдията е действал под натиск.

