Виновникът е Путин: И австрийският канцлер го каза при нови жестоки боеве в Украйна (ВИДЕО)

Ударите по военни цели в Русия са допустими, за да се защити Украйна – ако Европа покаже слабост, Путинова Русия може да стигне още по-далеч. Това заяви австрийският канцлер Карл Нехамер в интервю за Neue Zurcher Zeitung.

Думите на Нехамер са знакови, защото Австрия като цяло поддържа неутрална външна политика и има добри връзки с Русия.

"Разбира се, мир без Русия не може. Но Путин нападна Украйна. Затова той има възможност да прекрати войната във всеки момент. Войните обаче започват бързо, а тези, които ги започват, после трудно ги приключват" - знакови думи от интервюто на Нехамер.

Австрийският канцлер смята и, че БРИКС има сериозно влияние върху Путин, но организацията е предпазлива и критична към Запада, а без нея западните санкции срещу Русия не могат да работят изцяло както трябва. Радостно е обаче, че членове на БРИКС дойдоха на срещата за мир в Украйна, която се проведе на 15-16 юни в Швейцария, добавя австрийският канцлер.

На този фон руският вестник "Известия" публикува интервю с ръководителя на МААЕ Рафаел Гроси и изрично му сложи в устата думи, които не е изричал – че Украйна стреля с дронове срещу АЕЦ Запорожие. Това беше направено като редакторска бележка – Гроси всъщност казва, че инспекторите на МААЕ в АЕЦ-а са потвърдили атаки с дронове, но така и не са могли категорично да установят кой е извършителят, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Отделно той отново повтори как всички принципи на безопасност за работа на АЕЦ са нарушени в АЕЦ Запорожие – тя е под руски контрол почти от началото на войната: МААЕ: Всички 7 стълба на ядрената безопасност бяха нарушени в АЕЦ "Запорожие"

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна продължава да се увеличава на дневна база – сводката на украинския генщаб за 17 юни сочи 119 бойни сблъсъка по целия фронт, с 15 повече на дневна база. Повишението на интензивността е заради засилена отново руска активност в Харковска област, както и в направленията към Купянск и Лиман, които са на изток от Харков и от последните големи украински градове в Донецка област, които руската армия не е завладяла – Славянск и Краматорск.

Най-горещо си остава Покровското направление – 42 руски пехотни атаки, с 2 повече на дневна база. 32 са спрени, казват от украинския генщаб и очертават позната картина – най-жестоките боеве са при Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Перша и Яснобродовка. Укаинският телеграм канал Deep State отчита, че руската армия напредва в района на Сокол, Архангелск (фланговете на Новоалександровка, най-северната част от линията на боевете) и на запад от Уманско. В свой анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, казва следното: За последните 3 денонощия руснаците атакуват основно Сокол и на север линията Погрес – Лозоватско, като увеличават територията под свой контрол северно от Новоалександровка. От Новоалександровка има логистична връзка с град Константиновка в Донецка област и евентуално руско настъпление натам плюс успех ще значи вероятно падане на Часов Яр заради опасност от обкръжение. Непосредствената цел на руската армия е да изтласка украинските сили отвъд река Волча (Вовча) между селата Погрес и Яснобродовка, смята Машовец. Той изчислява, че най-малко 68 000 – 70 000 руски войници действат в Покровското направление, с 310-320 танка и около 865 бронетранспортьора плюс 760-770 гаубици и до 210 ракетни системи за залпов огън. Руснаците имат доста мощен резерв в това направление – поне една мотострелкова бригада, която е пазена и явно руското командване вижда, че в Покровското направление шансовете за голям пробив са най-добри, предупреждава Машовец. Този резерв систематично се изгражда, за да пробие украинските защитни позиции по реките Волча, Казенни Торец и Бичок плюс редица позиции на висок терен около тях, смята украинският военен анализатор.

Какво предстои – Машовец дава оценка, че скоро ще има руска атака срещу голямата украинска отбранителна позиция вътре в село Новоселовка Перша, опит за пробив по линията Сокол – Евгениевка – Волчк и достигане на село Воздвиженка. Ако обаче руснаците имат успех в Часов Яр, тогава руското командване ще трябва да мисли – дали да продължи към Покровск, или да тръгне на север, по направленията Калиново – Стара Николаевка, както и Александропол – Суха Балка, за да се справи с град Торецк.

(КАРТА) В Харковска област е имало 14 руски пехотни атаки на 17 март, като 10 са спрени във Вовчанск, но за още 4 не е ясен крайният резултат. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" не публикува собствен обзор за деня – единствено препубликува обзор на руския пропаганден канал "Двама майори", в който за Харковска област се казва, че в района на Липци (спомагателното направление в руската операция в Харковска област), украинците увеличават честотата на контраатаките си в село Глубоко, но руснаците успяват да им нанесат болезнени загуби - има геолокализирани видеокадри от горящ бронетранспортьор. Че ситуацията става все по-сложна за руснаците обаче показват нови видеокадри – предаващ се руски войник в близост до т.нар. агрегатен (химически) завод във Вовчанск, както и безмилостни бомбардировки с умни бомби по руски позиции в самия град:

A Russian soldier surrendered to Ukrainian units near Vovchansk. Als in the centre of Vovchansk near the aggregrate plant, a group of reportedly between 50-200 Russian soldiers that are encircled, are starting to surrender. pic.twitter.com/K5VxBbH849 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2024

Новина от тази област е и, че командирът на 125-та бригада на украинската армия Артур Хорбенко се оттегля от поста си. Бригадата се разследва – тя беше основна защитна сила на украинската армия в Харковска област и сега текат проверки как се е справила със задачите си да не позволи на руската армия да извърши успешна операция: Загрижен украински командир или предател бие тревога за Харковска област и Волчанск?

Russians still inside Vovchansk are being pounded by Ukrainian guided bombs. Russian channels are complaining about continuous Ukrainian bombardments, especially with AASM Hammer bombs.



First strikes: 📍50.30042713183579, 36.93121702744258 (approx) and 50.29661587045293,… pic.twitter.com/jMFSlm6V0L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2024

В Купянското и в Лиманското направление е имало съответно 14 и 13 руски пехотни атаки през вчерашния ден. Руските опити за пробив през Синковка още не успяват – вече няколко месеца това село на 8-9 километра североизточно от Купянск си остава непристъпно за втората армия в света. За Лиманското направление няма никакви новини за по-значим руски успех, дори да е само тактически – има ВИДЕО, 18+ какво става с руски БТР при опит за атака в района западно от Кремена. Има обаче известен руски напредък в Роздоловка, Северското направление – селото вече е в сивата зона (КАРТА).

Прави впечатление, че в Краматорското направление, при Часов Яр руската активност е много ниска – няма никакви съществени руски успехи. Има обаче видеокадри от първия пленен от украинците руски танк-костенурка (блядмобил) при Клещеевка (на 7 километра югозападно от Бахмут) - тези танкове бяха възхвалявани от руската пропаганда като невиждана иновация:

/2. Same captured Russian turtle tank on the base of T-62https://t.co/ct55Dl2zUu pic.twitter.com/01zdcZWxNa — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 17, 2024

Combat operations inside Chasiv Yar through the eyes of special unit KRAKEN. pic.twitter.com/OkRidJWZjl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2024

В Кураховското направление Красногоровка все още не е изцяло превзета от руската армия – много добре си личи какви са трудностите за руснаците от обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, който за пореден ден пише как руските сили "бавно настъпват".

Съгласно официална сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 10 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Всичките дронове са свалени – в Запорожка и Днепропетровска област.

