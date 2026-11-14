Масови протести и стотици арестувани във Франция

Десетки хиляди хора пак излязоха по улиците на Франция за петата вълна от протести, като приблизително 200 души бяха задържани.

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Пета вълна от национални протести се проведе в Париж, Лион, Бордо и Нант. Според френското министерство на вътрешните работи, 106 000 души са излезли по улиците във Франция, включително 24 000 в Париж. Синдикатите и организаторите на протестите са преброили 200 000 демонстранти в цялата страна, включително 100 000 в столицата, според Le Figaro.

Пак избухнаха сблъсъци с полицията. Приблизително 219 души са задържани, а 10 служители на реда са ранени, според френското Министерство на вътрешните работи. В Лион демонстранти нападнаха снимачен екип на BFMTV.

Министерството на вътрешните работи на Франция обвини "радикални и крайнолеви активисти" за погромите, а самите сили за сигурност използваха сълзотворен газ срещу протестиращите.

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