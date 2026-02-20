Войната в Украйна: Въпросът е кой ще издържи. В Русия почват по-силно да се чуват гласове за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин изобщо няма намерение да приключи войната си в Украйна скоро – той вярва, че все пак руската икономика може да издържи по-дълго, отколкото Украйна може да издържи на руския натиск. Това е позицията на ръководителите на общо 5 европейски разузнавателни служби, представена пред Reuters. Крайната цел на Путин си остава Украйна да не бъде управлявана демократично, а в линия с желанията на Кремъл – затова и Володимир Зеленски е такъв трън в очите на руския диктатор и то години преди Путин да нареди пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Според един от източниците на Reuters, втората половина на 2026 година вече ще е белязана от много високи финансови рискове за Русия. Какво обаче ще случи и ще може ли Путин да балансира, за да продължи да се надява, че ще победи военно – бъдещето ще покаже. Но е факт, че руският диктатор преговаря със САЩ с идеята да отпаднат някои санкции и опитва да убеди Вашингтон да действа в тази посока чрез перспектива за двустранни икономически проекти. Факт е и, че се чуват по-силно политически гласове в Русия, че руснаците са уморени от войната – пример с лидера на опозиционната руска партия "Яблоко" Николай Рябаков, който говори от трибуната на тверския регионален парламент: "Хората искат мир. Хората не искат постоянно да живеят в страх за бъдещето си, за живота си и този на децата си. Искат нормален живот. Пътят да бъде постигнато това минава през признаването на човешкия живот като най-висша ценност за всяка политика" – ОЩЕ:

The leader of the Yabloko party, Nikolai Rybakov, stated from the podium of the Tver Regional Parliament that Russians are tired of constantly fearing for their lives and want peace. pic.twitter.com/eqCImCagiF — WarTranslated (@wartranslated) February 19, 2026

"Путин многократно е заявявал, че целта на войната му е да се разшири отвъд територията на Източна Украйна и да промени НАТО - пълно преструктуриране на европейската архитектура за сигурност, отказ от стремежите на Украйна за членство в НАТО, сериозни ограничения на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити, и замяна на настоящото украинско правителство с проруско марионетно правителство", подчертава ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) и дава пореден пример – интервю на руския външен министър Сергей Лавров за "Ал Арабия". И в него Лавров пак говори за "първопричините" за войната от руска гледна точка – Украйна била дискриминирала рускоговорящите и искала да влезе в НАТО, което е заплаха за Руската федерация. Лавров поиска и международно признание на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области за руски.

Украйна обаче не спира да развива собствените си възможности да се защитава от Путинова Русия. Според Анна Гвоздяр, основен съветник в украинското министерство на отбраната, от началото на пълномащабната война украинският военнопромишлен комплекс (ВПК) се е разраснал 50 пъти, достигайки вече обем на производство от 50 млрд. долара. Над 50% от нуждите от оръжие и техника за украинската армия се задоволяват от украинския ВПК. Ролята на съвместни предприятия с европейски държави расте – ОЩЕ: Германия прави дронове за Украйна: Зеленски даде старт. Още 38 млрд. долара военна помощ (ВИДЕО)

Solovyov threw a fit on air because Ukraine and Germany are set to co-produce drones. pic.twitter.com/wbdfHZGPFq — WarTranslated (@wartranslated) February 16, 2026

Развитието на украинския ВПК е ключово предвид какво направи Путинова Русия досега във войната и колко разруши. Равносметката специално за украинската енергетика – според материал на "Хромадске", преди през 2014 година Русия да започне де факто своята инвазия (8 години посредством сепаратисти и тайно пратени войници и наемници и 4 години открито), украинската енергетика е имала мощности от 24 гигавата. Сега са останали само 11 гигавата. За да се възстанови разрушеното, ще трябват поне 3 до 7 години без война и поне 39 млрд. долара инвестиции.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Абсолютно никаква промяна няма в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна. Съгласно официалните данни на украинския генщаб, на 19 февруари са станали 237 бойни сблъсъка – точно колкото на 18 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 196 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 74 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2453 изстреляни снаряда, като това е с около 300 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4748 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление пак е най-горещо – 37 спрени руски пехотни атаки там. Вече и Покровск не присъства като място на боеве в украинската сводка – все още обаче Родинско е посочено като такова, а това е основната точка северно от Покровск и западно от Мирноград, където украинската отбрана е съсредоточена по пътя към Добропиля. (КАРТА) Има данни, че украинците са си върнали загубеи позиции именно в района на Родинско, от север, откъм село Билицко.

На второ място като фокус на военни действия е районът на Гуляйполе, Запорожка област – там е имало 29 руски пехотни атаки. Говорителят на украинското командване Владислав Волошин коментира, че именно там (северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, където за последните 24 часа е имало 14 руски пехотни атаки), украинската армия бележи тактически успехи. Това е районът на административната граница на Днепропетровска, Донецка и Запорожка област. Къде точно украинските контраатаки тормозят руснаците – ВИЖТЕ КАРТА! А руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, пише в дневния си обзор, че украинците разгръщат значителни сили, за да изтласкат руснаците на изток от река Янчур (Гайчур) в района на Тернувато и Сосновка.

Ukraine’s forces are reducing the gray zone in the south, spokesperson Vladyslav Voloshyn said. He stressed that troops are not allowing Russian forces to bring in reinforcement groups or launch attacks. In some frontline sectors, coordinated preemptive actions are carried out to… pic.twitter.com/jDbsEEaa3v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2026

Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са станали 19 руски пехотни атаки. 13 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а по 12 са извършени южно от него, в Славянското направление, както и в най-северната част на Харковска област и област Суми (Южнослобожанското и Севернослобожанското направление). (КАРТА) Специално за Суми има нова руска миниофанзива в пограничната област и украински данни, че руснаците са превзели под 20 квадратни километра в четири села с размера на махали от по дузина къщи (Харковка, Комаровка, Бела Бреза и Сидоровка). Но "Рибар" и "Два майора" разпространяват и твърдение на руската военна група "Восток", че село Минковка в Славянското направление е превзето от руската армия – 17 километра източно от град Краматорск.

(КАРТА) Специално за Лиман има лоши новини за украинците – руски пробив до източните покрайнини на Святогорск. Това е при Дробишево, северно от самия град Лиман.

Russian soldiers have learned nothing from the fate of their predecessors on the Lyman front, so they awkwardly hide under anti-drone cloaks that are, of course, very "invisible" to Ukrainian drone operators. pic.twitter.com/LL1y1Oo7Vk — WarTranslated (@wartranslated) February 19, 2026

ОЩЕ: Резултатът от Женева за Украйна: Няма мир, уговорихме се горе-долу как да го спазваме. В Белгород извадиха тоалетни (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 149 далекобойни дрона, съобщава руското военно министерство. Най-много – 57, са свалени над Брянска област. Още 28 са свалени над акваторията на Черно море и 24 над акваторията на Азовско море. 20 са свалени над Крим, 17 – над Краснодарския край, 2 – над Ростовска област и 1 над Белгородска област. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в канала си в Телеграм, че няма пострадали хора и признава за щети по три частни имота. Колегата му за Ростовска област Юрий Слюсар също казва, че няма данни за щети и разрушения.

Украинските ВВС съобщават, че тази нощ Русия е изстреляла 1 балистична ракета "Искандер-М" и 128 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 107 дрона – на 14 места е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски дронове и ракетата. Украинската спешна служба съобщава за трима ранени в Днепропетровска област, подпалени банкови клонове, пощенски клон, магазин, кафене, жилищни сгради след руския обстрел: