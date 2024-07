Войник е ранен при нападение с нож в Париж (ВИДЕО)

Войник, охраняващ голяма парижка железопътна гара, беше ранен при нападение с нож. Извършителят е бил арестуван, съобщи министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен.

🇫🇷 #France Attack at Paris East Railway Station : a "Sentinel" soldier attacked with a knife, the attacker shouting "Allah Akbar". Wounded in the shoulder, his life would not be in danger. pic.twitter.com/AbwIjJ0DvZ