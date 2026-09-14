"И ние искаме да живеем като в Европа": Путин говореше така, САЩ залагат, че още го иска (ОБЗОР - ВИДЕО)

"И в Украйна, и в Русия, и други страни от ОНД (наследникът на СССР) говорим за европейска интеграция и за европейска ориентация. А защо? Защото там икономиката се развива и хората живеят добре. И ние така искаме да живеем". Думите са на не на кого да е, а на руския диктатор Владимир Путин. Те са ярък исторически спомен от времето, когато той беше считан от мнозина за способен да поведе Руската федерация управник към бъдеще, по-тясно свързано с Европа и да превърне Русия в държава, достойна да следва европейски модел на развитие:

Where that liberal is now? pic.twitter.com/r2qQtY1MdC — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Тези думи на Путин е много добре да се припомнят предвид видеоконферентното участие на Джаред Къшнър, зетя на американския президент Доналд Тръмп, във форума YES Annual Meeting 2026. Там Къшнър изложи каква е визията на Тръмп за мир в Украйна и съответно какво самият Къшнър и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф се мъчат да постигнат с подновената си дипломатическа активност. Най-важното от казаното от Къшнър – да се върви по път, в който жизненият стандарт в Украйна и Русия става все по-добър, защото от войната "губят всички". И основният въпрос: дали това всъщност интересува Владимир Путин и дали му е важно достатъчно, че да спре да воюва? Защото Къшнър каза и друго – Путин си е казал исканията за край на войната (Къшнър не уточни какви точно са, но отдавна е ясно - минимум цял Донбас в руски ръце и след това плацдарм за пълна капитулация на Украйна), сега трябвало да се измисли как и исканото от Украйна (независимост от влиянието на Кремъл и интеграция в Европа) да се, един вид синхронизира, с желанията на руския диктатор – ОЩЕ: Украйна стори нещо невиждано от 2 г. - занули Русия с нова контраофанзива, генералите спешно искат от Путин 800 000 войници (ВИДЕО)

Jared Kushner on Ukraine:



President Putin's laid out his line of what he wants to achieve.



If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together.



Ukraine right now does not want to do that. pic.twitter.com/keCHTLCRlv — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Дори републиканци като Джеймс Коста обаче директно казват: Путин е военен престъпник, модерна Русия е (престъпен) синдикат, маскиран като държава. А през това време Къшнър обясни как нямало да има корупция в Украйна, ако структурата на държавата се изгради по правилен начин. И тогава Украйна щяла да просперира:

Rep. Jim Costa on Russia:



Modern-day Russia is a syndicate masquerading as a country.



You’ve heard me say that: masquerading as a country with a mob boss called Putin.



That’s the bottom line. It’s good versus evil. pic.twitter.com/tXOZNTqPLR — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Jared Kushner on postwar Ukraine:



If we get the right governance structure, the right incentive structure, we can make sure there’s no corruption.



Really make it very attractive for capital to come into it. I mean, this country should rock.



That ingenuity and that spirit… pic.twitter.com/X6ngvrAUZJ — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

През това време, руската държавно-пропагандна информационна агенция РИА Новости предаде следните думи на руския министър на образованието Сергей Кравцов: Броят на часовете по основна военна подготовка за руските ученици е увеличен 2,5 пъти. "Увеличихме броя на часовете за основна военна подготовка. От тази учебна година тя ще представлява 50% от курса "Основи на вътрешната сигурност и отбрана", което е общо 68 часа за четири учебни години". 34 часа са отделени за обучение в 8-9 клас, а още 34 часа в 10-11 клас. Преди това основната военна подготовка (ОВО) в училищата представляваше 20% от времето в курса "Основи на вътрешната сигурност и отбрана".

Перспективите

Никой не очаква да се случи значим пробив в мъждукащия мирен процес до края на 2026 година минимум. На същия форум - YES Annual Meeting 2026, украинският икономически министър Олександър Кравченко посочи, цитиран от Reuters, че заради руските въздушни удари до този момент само през 2026 година нанесените щети върху украинската инфраструктура и дълготрайни активи са близо 10 млрд. долара. По-широките икономически щети са за 1,5% от украинския БВП. Около 40 милиарда долара приходи от износ за украинския държавен бюджет са изложени на риск (заради руските въздушни удари в акваторията на Черно море, по Дунав и вече и по обекти по западните граници на Украйна, с които се затруднява сухопътния износ), докато "плащаната" всеки ден цена на войната се е увеличила до около 190 млн. долара от 140 млн. долара през 2024 година. А Русия явно все по-усърдно почва да се цели в критични за украинската икономика и общество сектори – ОЩЕ: Руски удар затвори част от границата между Украйна и Полша. Русия вече унищожава украински лекарства (ВИДЕО)

Генерал Кирило Буданов, ръководител на канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски и бивш началник на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), също даде щрих какво причинява Украйна на Русия. Преди 20 години "Газпром" се оценяваше на 270 млрд. долара, сега – само на 30 млрд. долара, посочи Буданов и определи това за пример за резкия упадък на Русия. Газовата индустрия от десетилетия е водещ двигател на руската икономика. И още - приходите от руски петрол и газ от януари до май 2026 година са спаднали с около една трета на годишна база до 3 трилиона рубли (приблизително 42,1 милиарда долара), а цената на бензина се е повишила с 6,88% през юни 2026 г. на фона на продължаващия инфлационен натиск. Руското опозиционно издание Sota съобщи, че проблемите с горивата заради украинските въздушни удари Руската централна банка запази основния лихвен процент на 14 на сто, въпреки продължаващите руски усилия за понижаване на основната лихва, за да се ограничи инфлацията:

Head of the Office of the President of Ukraine Budanov:



"Twenty years ago, Gazprom was worth around $270 billion. Today, according to various estimates, that number has fallen to around $30 billion". pic.twitter.com/4anLZdrwdv — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков продължи с мъглявата реторика по отношение на бъдещ мир - Русия не изключвала тристранни преговори за Украйна през октомври. Готвим се за октомври, каза и Буданов за перспективата да има тристранна среща Украйна - Русия - САЩ. Твърд ангажимент за нещо съществено обаче няма.

Относно дипломацията още един крещящ знак от Русия за намеренията ѝ - ударът с дрон по влак, пътуващ от Украйна за Полша. Обстрелът беше по линия, по която пътуваха редица видни западни фигури заради Ялтенската конференция (YES) в Киев, като най-известните имена бяха бившият британският премиер Борис Джонсън и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс. Удареният влак обаче не беше сред тези, в които са пътували западните представители. В дневния обзор на ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, това е основният акцент. Руската ескалация е факт, предупреди полският премиер Доналд Туск след атаката, а говорител на полския генщаб добави, че "руската заплаха е неизбежна". "Наличните данни категорично подкрепят заключението, че Кремъл е извършил прецизен удар с дрон, целящ да рани или убие настоящи и бивши европейски правителствени служители, докато те напускат Украйна", гласи заключението на ISW за случая. И добавя, че руснаците засилват кампанията си за удари по гранични обекти между Украйна и Европа, за да сплашат ЕС да спре помощта си за Украйна. "Все по-агресивната дейност на Русия, насочена срещу държавите членки на НАТО, би трябвало да накара НАТО да преосмисли настоящата си политика за прехващане на руски дронове и ракети само след като те влязат в европейското въздушно пространство, а не над Украйна". Политиката на НАТО за прехващане трябва да е когато руски въздушни обекти се приближават до границите на НАТО, в допълнение и да се побърза на Украйна да се даде още ПВО и възможности да поразява руски дронове и ракетни установки, преди те да успеят да излетят, добавят от ISW. - ОЩЕ: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

След като и бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който е настоящ зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, говори след Путин как Русия нямала нужда от нова мобилизация, а украинците имали само 20-30% от необходимите за армията си войници, своята гледна точка представиха двама от най-прославените украински военни командири – бригадните генерали Денис Прокопенко и Андрий Билецки. Прокопенко счита, че в Русия мобилизация ще има и че набраните войници-новобранци може да бъдат хвърлени в Черниговска и Сумска област, за да опитат да създадат далеч по-широка буферна зона. Според него, през зимата ще има повече руски опити за по-мащабни операции, с бронирана техника, за осъществяване на по-бързи пробиви. А Билецки заяви, че сега руснаците имат две стратегически цели – да овладеят окончателно Донецка и Луганска област плюс продължаващ терор върху украинските граждани и украинската икономика с цел натиск върху управлението на Володимир Зеленски да капитулира. Според Билецки, руското военно командване поставило за цел Донецка и Луганска област да са в руски ръце до средата на април, 2027 година, а Кремъл иска тези области до края на 2026 година. Украинският генерал определи това за "фантастичен срок" - ОЩЕ:

Dmitry Medvedev says Russia has no need for mobilization, claiming contract recruitment is meeting or exceeding rates planned for early September. He dismissed reports of a new mobilization as "lies and provocation" aimed at stirring the public ahead of State Duma elections.… pic.twitter.com/V0mghZ8PJw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2026

Azov commander Denys Prokopenko warns Russia could use mobilization reserves this winter along Ukraine's northern border to try to create a buffer zone in Sumy and Chernihiv regions, forcing Ukraine to divert reserves from other fronts. He also expects Russia to shift tactics as… pic.twitter.com/nIFcPy6JbF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2026

Third Army Corps commander Andriy Biletsky says Russia's military leadership has ordered the capture of Donetsk and Luhansk regions by mid-April, while Russia's political leadership is demanding it before the start of 2027. Biletsky says Ukrainian forces have every chance to hold… pic.twitter.com/PK1TOftkf6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 124 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 13 септември е имало 208 бойни сблъсъка спрямо 249 на 12 септември. Руснаците са хвърлили 286 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 62 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2872 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 727 FPV дрона, което е с около 370 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Интересен факт – няма нито една руска пехотна атака в пограничния район на Суми, само 6 е имало в пограничния район на Харковска област и при Вовчанск. Най-много руски пехотни атаки по традиция е имало в Покровското направление – 26. Още 20 са регистрирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Руският Z-канал „Рибар“ уверява, че руската армия напредва северно от Купянск, към Велики Бурлук, като цитира руското военно министерство и че било превзето поредно село. Малки украински щурмови групи стигат поне до река Жребец в Лиманското направление, оплаква се каналът, а ISW пак отрича прокарвана и от „Рибар“ информация, че северно от Купянск имало обкръжени 2000 украински войници – няма никакви снимки и видеокадри, подсказващи такова нещо, категорични са от Института за изучаване на войната.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец отново погледна към най-западната част на Запорожка област. В нов анализ, Машовец пак подчерта – непосредствената руска цел е град Орехов, руснаците се хвърлят фронтално там от юг, през Новоданиловка, мъчат се и да затворят обръч около Орехов откъм Гуляйполе (източния фланг) и река Днепър (западния фланг). Дотук има няколко „ултрамалки“ руски щурмови групи в самия Орехов (в района на улица „Привокзална“, гимназия № 1 „Сузиря“ и сградата на фирма „Бизнес-Агро“), които изглежда са блокирани от украинската армия, и в малка гора между Орехов и Мала Токмачка, югоизточно от града и южно от магистрала Т-0815 и железопътната линия, водеща към град Запорожие. Опити за подкрепа за тези малки групи има от руски позиции в южната част на Новоданиловка и в югоизточната част на Мала Токмачка. Машовец обаче предупреждава и за силен руски натиск от Камянско и Мали Щербаки (откъм река Днепър, 58-ма общовойскова руска армия) към Новопавловка и Новоандреевка, а ако той успее, ще бъдат усложенени логистиката и комуникациите за украинските части в Орехов. Засега обаче най-големият руски успех е, че една щурмова група е стигнала североизточно от Камянско. А при Степногороск и Приморско, западно от Орехов, украинците държат здраво ключови позиции и не позволяват на руснаците да направят нищо, гласи оценката на Машовец, който добавя – преди руската армия да превземе Орехов (ако изобщо успее), не може да се чакат сериозни руски опити за напредък към областния град Запорожие от юг.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 108 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 85, а удари от преминали през украинската ПВО дронове е имало на 7 места. Руското военно министерство казва, че тази нощ над руска територия са свалени 399 дрона, а губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар добавя, че само над тази област са свалени 50 дрона и имало материални щети, включително прекъснат електропровод. Оперативният щаб на Краснодарския край твърди, че заради отломки от дронове в Сочи пострадали петима души, включително едно дете, а повреди имало по три частни имота. Украинска въздушна атака имаше и в окупирания от руснаците Мариупол, а поразени резервоари-цистерни при руското военно летище в Таганрог горят вече второ денонощие, след като вчера сутринта Украйна удари руските рафинерии в Нижнекамск (ТАНЕКО) и в Славянск-на-Кубан:

Ukrainian strike drones are targeting energy infrastructure in Russian-occupied Mariupol. A building in the city is also on fire after Russian air defense activity. #Ukraine pic.twitter.com/hqOMp5qgaG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2026