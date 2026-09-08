Ще спасят ли калцуните министър Катя Ивкова от оставката? Говори Василена Киара (ВИДЕО)

Докъде е недоволството на младите медици близо година след началото на недоволството на студентите по медицина през лятото на 2025 г., което прерасна в големите антиправителствени протести и докъде са реформите, които настояваха младите хора вече близо година след като ги пратиха в Сицилия да работят? Отговорът от едно от лицата на недоволството Василена Киара в ефира на Студио Actualno.

"Единствената стъпка, която е направена досега в нещо, което да подобри условията в здравеопазнането, е направена по времето на служебното правителство на Гюров в името на създаването на този сайт за кандидатстване за специализантите. Оттам нататък ние не виждаме да е направено нищо по въпроса. В Бюджет 2026 не бяха предвидени никакви средства за проблемите с възнагражденията, не бяха предвидени и реформи, които да се случат сега в Бюджет 2027. Водят се преговори в момента с Министерството на финсите, но не съм разбрала по някакъв начин ние да бъдем предвидени. Поискали сме среща с министър Донев, надявам се тази среща да се случи тази седмица и да обсъдим какво може да се направи от гледна точка на възнагражденията и нужните реформи в системата", обясни тя.

По думите й младите лекари, студенти и специализанти продължават да имат изключително затруднена комуникация с министър Ивкова.

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Напрежението къкри

"Може би се дължи на факта, че в Министерството на здравеопазването тече сериозно напрежение. Направо къкри. Голяма част от администрацията във ведомството се смени, в рамките на два месеца някои хора напуснаха по собствено желание, други хора им беше поискана оставката, трети бяха пенсионирани. Идват други хора, които пък носят усещането за корупция в себе си. Хора, които са били отговорни в предишни министерства за нередности, които са се случили, но пък не са поели никаква отговорност. Не съм сигурна, че ще имаме някакъв успех с този министър", подчерта тя.

Относно предложената административна реформа от името на здравното ведомство, Киара обясни:

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"Аз съм чела документите, които изтекоха. Първо, тази реформа не бе обявена от самата министър Ивкова, нито пък от "Прогресивна България". Тя е стана ясна от документи, които изтекоха в медиите. Срещу тази реформа започна масова вълна на недоволство от различни институции, пациентски организации, от наистина много и различни страни. Аз съм чела доста становища, но те не ги изкомуникираха. Не казаха, не обясниха защо го правят. Аз лично не мога да разбера административната реформа - тя може би в някакъв етап би била полезна, но сега не би помогнала на пациентите. Когато една власт се централизира до такава степен, за мен е условие, в което могат да възникнат още повече корупционни практики", каза още тя.

По думите й министър Ивкова има липси на познания вътре в самата система.

"Тя не е човек, който е работил вътре в системата, не е човек, който е имал някакво здравно образование - тя е завършила международни отношения, след което е работила 20 години като чиновник в здравното министерство. Не мисля, че като чиновник можеш да придобиеш знанията, които са ти необходими, за да разбираш системата отвътре. Това беше просто поредния показател на това, че тя не може да се справи с проблемите отвътре", каза още Киара и даде пример с интервю на министърката, в която тя обяви, че носенето на калцуни и спазването на малко повече хигиена ще реши проблемът с вътреболничните инфекции.

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"Знаем в Западна Европа, където се изпадват сериозни протоколи за хигиена, в които дори близките не се задължават да носят калцуни, защото се чисти многократно в деня в отделението. Има проблеми със вътреболничните инфекции и те не са провокирани от това - те са провокирани от чисто медицински апаратура и процедури, които няма да се избегнат, но да, борбата не е там, където тя е започнала. Със сигурност с този начин на управление на Министерството на здравеопазването тя си печели недоволството и скоростната й най-вероятно поискана оставка от правителството", обясни още студентът по медицина Василена Киара пред Actualno.com.

Цялото интервю вижте във видеото.