Издирват с военен хеликоптер паднал в Стара планина парапланерист

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланерист, паднал в трудно достъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина. Хеликоптерът излетя в 18.51 ч. от авиобазата.

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Военнослужещите от ВВС се включиха в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

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