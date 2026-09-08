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Издирват с военен хеликоптер паднал в Стара планина парапланерист

08 септември 2026, 19:57 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Десислава Йорданова
Издирват с военен хеликоптер паднал в Стара планина парапланерист

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланерист, паднал в трудно достъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина. Хеликоптерът излетя в 18.51 ч. от авиобазата.

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Военнослужещите от ВВС се включиха в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

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Издирване Стара планина военен хеликоптер парапланерист
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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