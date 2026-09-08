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"Президентството трябва да бъде в сигурни ръце": Радев пожела успех на Йотова и Вълчев

08 септември 2026, 19:17 часа 1189 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Президентството трябва да бъде в сигурни ръце": Радев пожела успех на Йотова и Вълчев

Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Това заяви премиерът Румен Радев на учредяването на Инициативния комитет, подкрепящ кандидат-президентската двойка.

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„Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която 9 години бяхме рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация – българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев“, заяви Румен Радев.

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Президентски избори Илияна Йотова Румен Радев Кирил Вълчев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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