Супер Ел Ниньо се засилва бързо: Задават се климатични бедствия по целия свят

Супер Ел Ниньо бързо се засилва в тропическия Тихи океан, което може да предизвика вълна от екстремни метеорологични условия по цялата планета, като експертите предупреждават за повишен риск от суши и горещи вълни.

Засилването на супер Ел Ниньо

Фазата Супер Ел Ниньо официално започна в тропическия Тихи океан и бързо се засилва. Учените предупреждават, че последиците от това явление могат да бъдат катастрофални за много региони на планетата. Повече за това пише „Дейли Мейл“ .

Според последната прогноза на Световната метеорологична организация, условията на Ел Ниньо ще се развият в „мощно“ явление още от юли до септември тази година.

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Метеорологичните модели показват устойчиво и значително затопляне на океанската повърхност в ключови райони на централната и източната част на Тихия океан. Експертите прогнозират, че в критичните райони, които задействат този цикъл, температурите на водата ще надвишат средните стойности с повече от 2°C.

Очаква се Ел Ниньо да продължи да се засилва в Северното полукълбо през есента. Междувременно, други райони на океана, включително екваториалния Атлантически океан, също се очаква да останат значително по-топли от нормалното. Този естествен цикъл на затопляне има потенциал да изостри изменението на климата и да доведе до екстремни метеорологични явления по целия свят.

„Това ще увеличи вероятността от суша и обилни валежи, както и риска от сухоземни и морски горещи вълни в много региони на света“, казва генералният секретар на Световната метеорологична организация Селест Сауло.

Ел Ниньо е естествен метеорологичен цикъл и един от основните фактори за годишната променливост на времето. На всеки 2–7 години системата се редува от охлаждаща фаза Ла Ниня към затопляща фаза Ел Ниньо. По време на Ел Ниньо топла вода се натрупва в тропическия Тихи океан. Това може да повиши средните глобални температури и да наруши нормалните метеорологични модели.

Миналия месец учените потвърдиха, че повърхността на Тихия океан се е затоплила над прага, необходим за официално задействане на Ел Ниньо, като вероятността екваториалните температури на водата да надхвърлят нормалните сега е над 80%.

Ел Ниньо обикновено достига своя връх между ноември и февруари, а най-голямото му въздействие върху глобалните температури се наблюдава в годината след началото му. Почти винаги води до анормални температури и екстремни метеорологични условия.

Междувременно Европа вече страда от рекордни горещи вълни, като Франция съобщава за 1300 смъртни случая. Въпреки че настоящите горещи вълни не са свързани с Ел Ниньо, експертите предупреждават, че с неговото засилване това лято се очакват екстремни температури „почти навсякъде“.

Светът вероятно ще преживее екстремни горещини през следващите месеци, като подобни рискове ще има и за лятото на 2027 г.

Какво е Ел Ниньо и защо това явление е опасно за планетата?

Световната метеорологична организация (СМО) и Центърът за климатични прогнози на NOAA прогнозират над 80% вероятност Ел Ниньо да се завърне през лятото на 2026 г. Това природно явление, причинено от аномално затопляне на повърхностните води на Тихия океан, може радикално да промени времето на планетата: да провокира суши и горски пожари в Австралия и Индонезия, наводнения в Южна Америка и да наруши мусонните дъждове в Азия.

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Изследванията показват, че глобалното затопляне ще увеличи интензивността на колебанията на ENSO, което ще доведе до по-резки преходи между суша и прекомерни валежи. За Украйна това може да означава по-чести горещи вълни, гръмотевични бури и градушки, но метеоролозите не прогнозират катастрофална или постоянна суша.

Мощният Ел Ниньо представлява сериозна заплаха за световната продоволствена и икономическа сигурност, тъй като необичайното време в ключови селскостопански региони може да причини недостиг и скокове в цените на кафе, какао и плодове.

В допълнение към сухоземните екосистеми, океанът също понася опустошителен удар: прегряването на водата възпрепятства издигането на хранителни вещества от дълбините, причинявайки хранителен дефицит във фитопланктона, който е основата на морските хранителни вериги, и масово уврежда кораловите рифове.

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