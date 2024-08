Русия блокира вноса на арменски коняк, за да накаже Пашинян за ината и желанието му да напусне Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС), предаде NEXTA.

Според независимата медия съвпадението не е случайно: след посещението на Путин в Баку внезапно са били открити нарушения в почти 90% от арменските коняци, продавани в Русия.

Международната асоциация "Антиконтрафакт" е установила, че 9 от 10 арменски коняка "не са безопасни за употреба". Те съдържали "алкохол с негроздов произход".

Били проверени 200 проби коняк от повече от 20 марки от десетте най-големи арменски производители. Мострите са закупени в магазините на руски федерални търговски вериги.

Анализът показал, че пробите не отговарят на изискванията. Затова Асоциацията е изпратила призиви с искане да се предприемат мерки за допълнителен контрол върху вносните алкохолни продукти от Армения. Тя се е обърнала към Федералната митническа служба, Росалкохолтабакконтрол и Генералната прокуратура с искане да предприемат мерки за допълнителен контрол върху вносните алкохолни продукти от Армения.

Това едва ли е случайно, защото се случва само ден, след като Азербайджан подаде молба за членство в БРИКС.

Арменският коняк е изключително популярна напитка в целия свят. Тя е емблематична за страната и нейното компрометиране удря Ереван не само комерсиално, но и имиджово.

В Армения работят над 20 завода за коняк. Производството му се управлява от голямата френска компания Pernod Ricard, което е гаранция за качеството на питието. На западния пазар то се нарича бренди.

