За да отменят САЩ санкциите: Лукашенко освободи 123 затворници, сред които Нобелов лауреат

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва днес 123 затворници в замяна на отменянето на американските санкции срещу калиевия карбонат, внасян от Беларус. Помилваните са с различна националност и са били осъдени включително по обвинения за шпионаж, тероризъм и екстремизъм.

Сред освободените са основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс.

До сделката се стигна след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул.

Сред освободените има и петима украинци, съобщи украинският президент Володимир Зеленски и благодари на Вашингтон за усилията.

"Началникът на военното разузнаване Кирило Буданов представи подробности относно подготовката на специална мисия за освобождаване на наши граждани, задържани в Беларус. Благодарение на дейната роля на САЩ и съдействието на нашите разузнавателни служби около стотина души, включително петима украинци, сега са освободени", написа Зеленски в "Телеграм". "Съдействаме на нашите американски партньори така, че Украйна да получи необходимата помощ. При необходимост ще се включат и специалните служби на нашите европейски съседи."

