Поскъпване с 34%: КЕВР обсъжда новата цена на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на "Булгаргаз" за цена на природния газ през ноември от 59,08 евро за мегаватчас. Това е с 34% повече спрямо утвърдената цена за октомври от 44,09 евро за мегаватчас. На заседанието ще бъде разгледан докладът по заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цената, по която през ноември ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицензираните дружества за производство и пренос на топлинна енергия.

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Предложената цена от 59,08 евро за мегаватчас е без разходите за достъп и пренос, акциз и данък върху добавената стойност.

В заявлението си до КЕВР "Булгаргаз" посочва, че предложената цена за ноември е приблизително с 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари.

В ценовия микс за месеца са включени количества по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, доставки от терминала край Александруполис и от Турция, както и добив от подземното газохранилище в Чирен.

Предложената цена включва компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи и за дейността по обществена доставка. В нея е предвиден и компонент за покриване на разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището "Чирен" в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.