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Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

28 октомври 2026, 6:23 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Обвиненият за убийството на бизнесмена Слави Бинев - Еюп Темиз остава в ареста, реши Софийският градски съд. Според съда има достатъчно доказателства, от които обосновано да се предположи, че именно Еюп Темиз умишлено е стрелял в Слави Бинев. Още: Криминални журналисти не виждат политика или поръчка в убийството на Слави Бинев

Решението на съда

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Съдът прецени, че макар и на много ранен етап от разследването са събрани достатъчно доказателства, а именно свидетелски показания от хората, които са станали свидетели на убийството на Слави Бинев, които разказват дори как внезапно, излизайки от кабинета на Бинев, Еюп Темиз е извадил законно притежаваното си оръжие, обърнал се и е стрелял в лицето на Бинев. Така и експертизата, направена на оръжието на убийството, което е намерило, доказва, че проектилите от куршума в тялото на Бинев, както и тези на пистолета, напълно съвпадат, а и барутни натривки от ръцете на Еюп Темиз, които съвпадат с тези, които са останали и по оръжието, като състав на веществото.

"Ако е на свобода, има опасност и да се укрие, още повече съпругата му Ния Темиз вече е напуснала страната и дори иска да бъде разпитана като свидетел по видеоконферетна връзка, а не лично. Има опасност и да извърши друго престъпление, тъй като е извършил убийството в дома на Слави Бинев, пред свидетели, което говори за особена дързост", допълват от съда.

Мариян Александров, прокурор в СГП заяви, че отношенията между обвиняемия и Слави Бинев са били семейни приятели, ходили са на почивки до този момент. От няколко години са били близки приятели. Реално срещата е била г-н Бинев да е посредник между съдружници в бизнеса на съпругата на обвиняемия, по думите му. 

Защитата на Еюп Темиз се опита да твърди, че става въпрос не за умишлено убийство, а за убийство в състояние на афект. Съдът обаче не възприема тази теза на защитата, тъй като каза, че дори да е имало някакви пререкания между бизнес партньорите, те са били преди няколко дни и не е възможно те да предизвикат афект 5 дни по-късно, за да се стигне до това убийство.

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Слави Бинев убийство Еюп Темиз
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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