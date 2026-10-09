Войната в Украйна:

За "оправдаване на тероризма в интернет": Арестуваха руски предприемач, обявил се срещу войната в Украйна

09 октомври 2026, 23:50 часа 2336 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
За "оправдаване на тероризма в интернет": Арестуваха руски предприемач, обявил се срещу войната в Украйна

В Иркутската област изпратиха задържаха предприемач, който се е кандидатирал на местните избори с антивоенна програма. На 4 октомври Кировският районен съд в Иркутск изпрати в предварителния арест предприемача Сергей Угляница от Усолье-Сибирско, който е обвинен в „оправдаване на тероризма в интернет“, става ясно от данните на сайта на Иркутския областен съд, пише „Медиазона“. Не е ясно какво точно му се вменява, подчертава изданието.

Угляница е бивш депутат в градската дума на Усолье-Сибирско от КПРФ и собственик на компанията „Лесекспорт“. През 2021 г. той се кандидатира за Държавната дума от партията „Яблоко“, но загуби от кандидата на „Единна Русия“ Сергей Тен, пише „Медиазона“.

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След началото на мащабната руска инвазия в Украйна предприемачът се обяви против войната. През 2022 г. той разказа, че по време на изповед в църквата в селището Телма се е изказал в подкрепа на победата на Украйна, след което местният свещеник е написал донос срещу него. Срещу Угляница бяха съставени два административни протокола за подклаждане на омраза, но и двете дела бяха прекратени поради изтичане на давностните срокове, посочва изданието.

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През 2024 г. Угляница участва в изборите за Думата на Черемховския район в Иркутска област като независим кандидат. По-късно кандидатурата му беше подкрепена от „Яблоко“. В своята програма предприемачът използва лозунга „За мир и свобода!“ и се застъпи за „споразумение за прекратяване на огъня“ между Русия и Украйна. В своя избирателен район предприемачът зае второ място, отбелязва „Медиазона“.

През 2019 г. Угляница беше нападнат от двама неизвестни, които го пребиха жестоко. Предприемачът свързваше нападението с критиките си към тогавашния губернатор на Иркутска област Сергей Левченко, който също беше член на КПРФ. Левченко отрече да има някаква връзка с инцидента.

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арест обвинение руски съд война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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