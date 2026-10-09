Официално: Експулсират петимата руски граждани, задържани в Черна гора

Черногорската полиция съобщи, че за петима руски граждани, сред които ръководителят на руската информационна мрежа „Рибар“ Михаил Звинчук, са били издадени заповеди за екпулсиране от Черна гора поради съображения, свързани с националната и вътрешната сигурност, предаде черногорската национална телевизия РТЦГ. Звинчук беше арестуван по-рано днес заедно със съпругата си Валерия, както и трима негови сътрудници в черногорския град Рисан. При ареста на Звинчук са открити съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и телефони.

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Черногорските служби за сигурност са получили сигнал за пристигане на членове на мрежата в страната и са проследили престоя им в продължение на няколко дни. Целта на посещението им, според службите, е заснемане на документален видеоматериал за обявеното синхронизиране на визовата политика на Черна гора със стандартите на Европейския съюз. Било е планирано представяне на евроинтеграцията на Черна гора като принудителен процес с негативни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора.

Черногорският премиер Милойко Спаич, цитиран от РТЦГ, написа по повод ареста на Звинчук в Екс, че Черна гора защитава интересите си и никой няма да заплаши европейското ѝ бъдеще. Той подчерта, че не е време за прибързани изявления. „Привлякохме внимание, че европейският ни път е последван от опити за хибридни действия и дестабилизация. Сега не е подходящият момент за прибързани изявления, нито пък за наивни заключения“. Според него посланието зад днешните действия е, че черногорските институции си вършат работата.

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Британските и американските власти свързват мрежата „Рибар“ с разпространението на кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние, отбелязва черногорската агенция МИНА. Британското правителство определи Звинчук като съсобственик и генерален директор на „Рибар“, като посочи, че мрежата частично се координира и от администрацията на руския президент, финансира се със средства на държавната корпорация „Ростец“ и си сътрудничи с представители на руските служби за разузнаване.

Звинчук е под британски санкции, а държавният департамент на САЩ го е включил в списък с лицата, свързани с операции за зловредно влияние, насочени към изборния процес в САЩ.

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