САЩ предлагат на Португалия изтребители F-35, които да заменят F-16

Съединените щати засилват кампанията си за продажба на изтребители F-35 на Португалия. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати ще направят на Португалия „много привлекателна“ оферта за замяна на флота от изтребители F-16, съобщава TWZ10 . Изданието отбелязва, че ходът добавя политически импулс на високо ниво към все по-ожесточената конкуренция за следващия изтребител на португалските военновъздушни сили.

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След срещата си с Рубио, португалският външен министър Паулу Рангел заяви, че Лисабон сериозно обмисля американското предложение. Той също така подчерта, че други варианти все още се разглеждат. „Португалия винаги ще взема решения в съответствие с националните си интереси. Друг момент, който също е ясен, е, че сериозно обмисляме предложението за F-35, както и други варианти“, каза Рангел на пресконференция след срещата.

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В статията се отбелязва, че Португалия в момента експлоатира 25 модернизирани самолета F-16AM/BM, включително 21 едноместни F-16AM и четири двуместни F-16BM, от авиобазата Монте Реал (BA5). Португалските военновъздушни сили, известни като Força Aérea Portuguesa (FAP), все още не са обявили официално конкурс за подмяна на самолети, но застаряващата им флотилия привлича все повече внимание в Лисабон.

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През март 2025 г. португалският министър на отбраната Нуно Мело заяви, че страната изключва закупуването на изтребители F-35. Посочените тогава причини бяха непредсказуемостта на политиката на САЩ и настоящата геополитическа ситуация. Въпреки това, още през април началникът на щаба на португалските военновъздушни сили подчерта, че агенцията не се отказва от плановете си за придобиване на F-35A. Според ВВС, F-35 е единственият самолет на пазара, способен да осигури необходимия технологичен пробив. Като европейска алтернатива на F-35, те обмислят закупуването на Eurofighter Typhoon, Rafale или Gripen E, чиито производители също активно рекламират своите продукти.

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