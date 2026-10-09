Кабинетът "Радев":

С един удар: Убити са 7 руски полковници, 6 подполковници, 5 майори и още - равносметка от Донецк (СНИМКИ)

09 октомври 2026, 21:33 часа 2062 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
С един удар: Убити са 7 руски полковници, 6 подполковници, 5 майори и още - равносметка от Донецк (СНИМКИ)

Най-малко 20 руски офицери са били убити при паметния въздушен удар на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донецк на 26 август. Това е най-голямата такава загуба за руската армия наведнъж, откакто руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна. Тогава Денис Пушилин, ръководител на окупационната руска администрация на Донецк, съобщи, че целта е бил търговският център "Донецк Сити" и че при атаката са ранени осем души: две деца, две жени и четирима мъже. Украински източници обаче казаха, че ударът е поразил сграда, в която преди войната са се помещавали изследователски и промишлени съоръжения и че една от целите е бил подземен парк под недовършен жилищен комплекс. - ОЩЕ: Украйна удря: Всички основни рафинерии на "Лукойл" спряха работа. Сринат е щабът на руската армия, биеща се в Покровск (ВИДЕА)

Опозиционното руско издание "Медиазона" публикува кои са убитите руски офицери - 18 са директно убити, още двама умират в болница от раните си. Убити са 7 полковници, 6 подполковници, петима майори, един капитан и един старши лейтенант. Всички те са част от командния щаб на руската група "Център" и щаба на 41-ва общовойскова армия - тези руски сили се бият основно в Покровското направление и се мъчат да превземат Добропиля - ОЩЕ: Край: Руската офанзива през 2026 срещу крепостния пояс на Украйна се провали, операция "Вивалди" успя

Освен това, докато е съставяла списъка и е потвърждавала данните, "Медиазона" е открила още два подобни случая на масова смърт на офицери от щаба на 41-ва армия: 8 са загинали на 4 август 2026 г. и четирима на 8 септември 2025 г. Техните пълни имена и длъжности са показани - ОЩЕ: Захарова заплаши британски обекти в Украйна и извън нея, Киев за първи път може да е използвал срещу Русия ново оръжие (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Донецк въздушен удар война Украйна руски офицери Донецк Сити украински удар Донецк
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес