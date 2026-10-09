С един удар: Убити са 7 руски полковници, 6 подполковници, 5 майори и още - равносметка от Донецк (СНИМКИ)

Най-малко 20 руски офицери са били убити при паметния въздушен удар на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донецк на 26 август. Това е най-голямата такава загуба за руската армия наведнъж, откакто руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна. Тогава Денис Пушилин, ръководител на окупационната руска администрация на Донецк, съобщи, че целта е бил търговският център "Донецк Сити" и че при атаката са ранени осем души: две деца, две жени и четирима мъже. Украински източници обаче казаха, че ударът е поразил сграда, в която преди войната са се помещавали изследователски и промишлени съоръжения и че една от целите е бил подземен парк под недовършен жилищен комплекс. - ОЩЕ: Украйна удря: Всички основни рафинерии на "Лукойл" спряха работа. Сринат е щабът на руската армия, биеща се в Покровск (ВИДЕА)

Опозиционното руско издание "Медиазона" публикува кои са убитите руски офицери - 18 са директно убити, още двама умират в болница от раните си. Убити са 7 полковници, 6 подполковници, петима майори, един капитан и един старши лейтенант. Всички те са част от командния щаб на руската група "Център" и щаба на 41-ва общовойскова армия - тези руски сили се бият основно в Покровското направление и се мъчат да превземат Добропиля - ОЩЕ: Край: Руската офанзива през 2026 срещу крепостния пояс на Украйна се провали, операция "Вивалди" успя

Освен това, докато е съставяла списъка и е потвърждавала данните, "Медиазона" е открила още два подобни случая на масова смърт на офицери от щаба на 41-ва армия: 8 са загинали на 4 август 2026 г. и четирима на 8 септември 2025 г. Техните пълни имена и длъжности са показани - ОЩЕ: Захарова заплаши британски обекти в Украйна и извън нея, Киев за първи път може да е използвал срещу Русия ново оръжие (ВИДЕО)

A Ukrainian strike on occupied Donetsk on August 26 killed at least 20 Russian officers, including 7 colonels, from the Central Military District and 41st Army staffs, the largest single-strike losses among Russian command of the entire war, Mediazona reports. It also found two earlier mass officer deaths at the 41st Army staff this past year. — WarTranslated (@wartranslated) October 9, 2026