След сделката за гориво на Тръмп и Путин: Украйна подпали два петролни терминала в Русия, докато вадеше убити деца у дома (ВИДЕО)

Нефтеният терминал „Юг Руси“ в Ростовска област на Русия е бил атакуван и в момента е обхванат от огън. Според снимки и видеоматериали, предоставени от читатели на руския опозиционен канал ASTRA, в Ростов на Дон е избухнал мащабен пожар. По-рано на 10 октомври бе съобщено и за експлозии. Губернаторът на областта потвърди пожара и съобщи, че са мобилизирани сили за противовъздушна отбрана.

От ASTRA са направили геолокализация на предоставено им видео и са стигнали до заключението, че пожарът е именно в терминала за товарене на петрол „Юг Руси“ в квартал Железодороженски на град Ростов на Дон. Този обект обработва нефтопродукти за износ, снабдява руската армия с гориво и генерира валутни постъпления. Проектният му капацитет е приблизително 2,5 милиона тона годишно, като обработва продукти от нефтопреработвателния завод в Новошахтинск и други доставчици.

Системата FIRMS на NASA за отчитане на топлинни петна по земната повърхност потвърждава и пожар в нефтения терминал в Новошахтинск. Вече има и видеокадри, доказващи твърдението.

A large fire broke out at the Novoshakhtinsk oil terminal in Russia’s Rostov region following Ukrainian drone attacks, hours after the phone call between Trump and Putin. https://t.co/9hsP6ZsSo7 — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Пристанището в Азов - на левия бряг на река Дон - също беше атакувано, като два кораба били поразени от безпилотни летателни апарати, твърди местният губернатор Юрий Слюсар.

Всичко това се случва след гръмкото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Той обяви новината в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social. По думите му - сделката е била договорена в телефонен разговор между двамата, като това предизвика остра реакция от украинския президент Володимир Зеленски.

Що се отнася до „Юг Руси“, терминалът вече беше атакуван на 9 юли 2026 г. Тогава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна и Силите за отбрана на Украйна потвърдиха успешен удар с дрон срещу терминала за товарене на нефт в Батайск, който предизвика пожар в съоръжението.

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Терминалът „Юг Руси“ вече е известен като „Терминал за товарене на нефт НЗНП“. Наименованието „Юг Руси“ се използва от 2009 г., когато едноименната група от компании пусна в експлоатация първия етап на нефтопреработвателния завод в Новошахтинск и терминала за товарене на нефт.

Потвърждение от властите в Ростов

Според властите в Ростовска област се отблъсквал въздушен удар и имало пожар.

„От вчера вечерта вече са отблъснати над 50 безпилотни летателни апарата. Ростов беше атакуван от вражески въздушни сили. Избухна пожар. Няма жертви. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента. Ще бъде предоставена допълнителна информация“, заяви губернаторът Юрий Слюсар.

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Според анализ на ASTRA жилищна сграда в Ростов на Дон също е била повредена при атака с дрон. Атаката е била насочена срещу многоетажна сграда в жилищния комплекс „Донская Слобода“ на улица „Привокзальная“ № 3/1. Този жилищен комплекс е толкова нов, че все още не се вижда в Yandex Panoramas или Google StreetView.

Точният характер на удара остава неизвестен - в Ростов действат системи за противовъздушна отбрана и има дори вероятност ракета прехващач да стои зад попадението. Все пак се съобщаваше и за нова вълна от атаки с дронове.

При атаката в Ростовска област един мъж е бил ранен, а жилищни сгради и железопътен мост са били повредени, допълни по-късно Юрий Слюсар. Губернаторът съобщи, че пострадалият е бил откаран в болница. Той също така каза, че са били повредени няколко жилищни блока в няколко района на Ростов. „Железопътен мост е повреден. Движението на влаковете в двете посоки е преустановено. Информацията за броя на пострадалите се уточнява. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента", гласи съобщението.

Също така в Батайск дрон е ударил необитаема висока сграда в жилищен комплекс. "Информацията за броя на пострадалите се уточнява. Пожарът се гаси", отбеляза губернаторът, като вече се появиха кадри и за този случай, при който в сила са били системите за електронно заглушаване.

През изминалата нощ – от 20:00 часа на 9 октомври до 8:00 часа на 10 октомври – дежурните сили на противовъздушната отбрана в Русия са "прехванали и унищожили" 560 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Пензенска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, Московска област, анексирания Крим, както и над акваториите на Азовско и Черно море, съобщи руското военно министерство.

Атака и срещу Украйна: удар в Запорожие

Тази сутрин Запорожие отново беше засегнато от руска въздушна атака. "Ударена беше пететажна жилищна сграда. Спасителните служби работят на мястото на инцидента. Възможно е да има хора под развалините“, заяви Михаил Семикин, ръководител на отдела за специални операции в региона, като добави, че ударът е причинил срутване на част от входа на втория етаж на повредената сграда.

Петима души са загинали при атакатата на руските въоръжени сили срещу Запорожие, включително две деца, обявиха Силите за специални операции на областта. Още трима жители на разрушената сграда са получили леки наранявания, а един човек е бил хоспитализиран, гласеше първоначалната информация, но впоследствие се разбра за 11 ранени, сред които 14-годишно момиче и 12-годишно момче. И двамата са в стабилно състояние.

Ударът по областния център беше нанесен с управляеми въздушни бомби в 4:48 ч. сутринта на 10 октомври. Възможно е да има още хора под развалините.

При атаката са повредени най-малко 26 жилищни сгради – 23 многоетажни сгради и три частни къщи в районите Шевченковски и Вознесеновски на Запорожие. Повредени са и нежилищни сгради и помещения, гласи информацията на местните власти.

А руското военно министерство - по традиция, когато силите му убиват цивилни - твърди, че е поразило военни обекти в Украйна. "Тази вечер Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати срещу обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна, както и срещу морски кораби, разположени в интерес на украинските въоръжени сили. В резултат на удара кораб за превоз на сухи товари, който доставяше военен товар до пристанището в Одеса, беше повреден по време на плаването си", гласи изявлението на военното ведомство.

През нощта на 10 октомври (от 18:00 ч. на 9 октомври) Русия е атакувала Украйна със 160 ударни безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“ (110 от които с реактивни двигатели), „Гербер“ и дронове "имитатори". Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 09:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 117 дрона, 82 от тях – с реактивни двигатели. Засечени са попадения на средства за въздушно нападение в 14 локации, както и падане на отломки на 10 места.