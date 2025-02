За пръв път: Украйна унищожи военна гордост на Ким Чен Ун на своя територия (ВИДЕО)

За пръв път Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожиха севернокорейска самоходна гаубица "Коксан" на украинска територия. Успехът идва в Луганска област - има видеокадри от случилото се. Гаубицата е 170-милиметрова и е гордостта на военната машина на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун. Унищожен е вариантът M-1978 - интересен факт, тази версия на гаубицата няма достатъчно място за екипажа и боеприпасите. Това изисква друго превозно средство, което да превозва останалата част от екипажа и част от боеприпасите:

В специално интервю, ръководителят на Главното разузнавателно управление генерал Кирило Буданов коментира точно севернокорейската артилерия във войната в Украйна и как Русия помага много технически за подобрение на севернокорейските оръжия, специално на балистичните ракети KN-23: Буданов: Русия подобри и направи по-опасни севернокорейските балистични ракети

🚨 Fighters of the 412th NEMESIS Regiment struck a rare 170mm M1978 “Koksan” self propelled howitzer in the Luhansk region. The first of its kind destroyed in Ukraine after being supplied by DPRK to Russia. pic.twitter.com/kQbjmvwoeC

Излезе и ново видео, в което се обяснява как 8 руснаци са ослепели, след като са използвали очила за FPV дронове, в които е имало заложен взрив.

За този похват за борба с руските окупатори вече се появиха данни наскоро - в очилата се слага пластичен експлозив. Въпросните очила стигат до руските войници на фронта уж под формата на помощ от дарители: Подъл номер взриви руски оператори на FPV дронове (ВИДЕО)

Russian publics say that 8 Russians went blind because some "good people" put explosives in their FPV goggles. Such cases were recorded in early February in the Kursk region, as well as in the occupied Donetsk and Luhansk regions. pic.twitter.com/jDyzo6cjAv