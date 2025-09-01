Заради Путинова Русия: Норвегия се въоръжава с "ловци на подводници"

Ясен сигнал, че НАТО се готви за военноморски сблъсък с Русия - Норвегия сключи сделка за 10 млрд. паунда за доставка на нови британски фрегати, известни като "ловци на подводници". Става въпрос за фрегати проект Т-26, които се произвеждат от BAE Systems. Първите кораби по план ще влязат в експлоатация през 2030 година, съобщават Bloomberg и CNN.

Основната задача на корабите ще е да наблюдават движението на руски подводници, чиято база се намира на Колския полуостров. Сделката в крайна сметка ще доведе до съвместна дейност на комбиниран флот от 13 фрегати за борба с подводници – 8 британски и поне 5 норвежки, каза британският премиер Киър Стармър, цитиран от CNN. В момента Норвегия има 4 фрегати т.е. с една сделка тя ще удвои флота си.

"Това ще бъде най-голямата покупка до момента. И сега навлизаме в окончателни преговори по договора", каза норвежкият премиер Йонас Гар Стор. Като параметър по сделката, норвежката индустрия си гарантира сътрудничество с британската за също 10 млрд. паунда.

Британското правителство обяви, че сделката ще създаде 4000 нови работни места в Обединеното кралство, като 2000 от тях ще са в Шотландия.

