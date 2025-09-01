Войната в Украйна:

Заради Путинова Русия: Норвегия се въоръжава с "ловци на подводници"

01 септември 2025, 08:44 часа 296 прочитания 0 коментара
Заради Путинова Русия: Норвегия се въоръжава с "ловци на подводници"

Ясен сигнал, че НАТО се готви за военноморски сблъсък с Русия - Норвегия сключи сделка за 10 млрд. паунда за доставка на нови британски фрегати, известни като "ловци на подводници". Става въпрос за фрегати проект Т-26, които се произвеждат от BAE Systems. Първите кораби по план ще влязат в експлоатация през 2030 година, съобщават Bloomberg и CNN.

Още: Войските на НАТО преследват руска подводница край Норвегия: Заплашва американски самолетоносач

Основната задача на корабите ще е да наблюдават движението на руски подводници, чиято база се намира на Колския полуостров. Сделката в крайна сметка ще доведе до съвместна дейност на комбиниран флот от 13 фрегати за борба с подводници – 8 британски и поне 5 норвежки, каза британският премиер Киър Стармър, цитиран от CNN. В момента Норвегия има 4 фрегати т.е. с една сделка тя ще удвои флота си.

"Това ще бъде най-голямата покупка до момента. И сега навлизаме в окончателни преговори по договора", каза норвежкият премиер Йонас Гар Стор. Като параметър по сделката, норвежката индустрия си гарантира сътрудничество с британската за също 10 млрд. паунда.

Британското правителство обяви, че сделката ще създаде 4000 нови работни места в Обединеното кралство, като 2000 от тях ще са в Шотландия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Мъртвата ръка" и "Периметър": Русия или САЩ са с по-мощен подводен флот (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Норвегия подводници военни фрегати война Русия НАТО
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес