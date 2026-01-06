Заради руската пропаганда: Във Финландия учат медийна грамотност от 3-годишни

Битката срещу фалшивите новини във Финландия започва в предучилищните класове, пише в свой материал Асошиейтед прес.

От десетилетия насам скандинавската държава е вплела медийната грамотност, включително способността за анализ на различни видове медии и разпознаване на дезинформация, в националната си учебна програма за деца над 3-годишна възраст.

Това е плод на устойчива програма за борба с дезинформацията, целяща да направи финландците по-устойчиви на пропаганда и неверни твърдения, особено на тези, идващи от съседна Русия.

Сега учителите са натоварени със задачата да добавят към учебните си програми и грамотност по отношение на изкуствения интелект, особено след като Русия засили дезинформационната си кампания в цяла Европа след пълномащабното си нахлуване в Украйна преди близо 4 години. Присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. също предизвика гнева на Москва, въпреки че Русия многократно отрича да се намесва във вътрешните работи на други държави.

"Смятаме, че притежаването на добра медийна грамотност е много важно гражданско умение", коментира пред Асошиейтед прес Кия Хакала, педагогически специалист в Хелзинки. "Това е много важно за безопасността на нацията и за безопасността на нашата демокрация", допълва тя.

Медийната и AI грамотност се превръщат в жизненоважно умение

В начално училище "Тапанила", в тих квартал северно от Хелзинки , учителят Виле Ванханен обучава група четвъртокласници как да разпознават фалшиви новини. Докато на телевизионен екран се появява банер "Факт или измислица?", ученикът Ило Линдгрен оценява задачата.

"Малко е трудно", призна 10-годишното дете.

Според Ванханен неговите ученици учат за фалшивите новини и дезинформацията от години, започвайки с четене на журналистически заглавия и кратки текстове. В скорошен час четвъртокласниците са били натоварени със задачата да измислят 5 неща, за които да внимават, когато четат онлайн новини, за да се уверят, че са надеждни. Сега те преминават към грамотност в областта на изкуствения интелект, която бързо се превръща в жизненоважно умение.

Източник: iStock

"Изучавахме как да разпознаем дали дадена снимка или видеоклип са направени от изкуствен интелект", добави Ванханен, учител и заместник-директор в училището.

Дезинформацията застрашава демокрацията

Медийната грамотност е част от финландската образователна програма от 90-те години на миналия век, а за възрастни хора, които може да са особено уязвими към дезинформация, се предлагат допълнителни курсове.

Уменията са толкова вкоренени в културата, че скандинавската нация с 5,6 милиона души редовно се класира начело на Европейския индекс за медийна грамотност. Индексът е съставен от Института "Отворено общество" в София, България, между 2017 и 2023 г.

"Не мисля, че си представяхме, че светът ще изглежда така", смята финландският министър на образованието Андерс Адлеркройц. "Че ще бъдем бомбардирани с дезинформация, че нашите институции са поставени под въпрос", заявява той.

На фона на бързото развитие на инструментите за изкуствен интелект, преподавателите и експертите бързат да научат учениците и останалата част от финландското общество как да различават фактите от фалшивите новини.

"В информационното пространство вече е много по-трудно да се разграничи кое е реално и кое не", коментира Марта Търнбул, директор на отдела за хибридно влияние в Европейския център за върхови постижения в борбата с хибридните заплахи, базиран в Хелзинки.

"Просто така се случва, че в момента е сравнително лесно да се разпознаят генерираните от изкуствен интелект фалшификати, защото качеството им не е толкова добро, колкото би могло да бъде", допълва тя. И уточнява, че с развитието на технологиите ще става все по-трудно да се различи истината от фалшификацията в публичното съдържание онлайн.