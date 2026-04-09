Франция се подготвя усилено да приеме законодателство, с което ефективно ще наказва действията на руския сенчест флот в нейни териториални води. Това съобщава France 24.

Проект за актуализация на закона за военно планиране във Франция предлага санкции за тези, които управляват или контролират кораби от руския сенчест флот - до 2 години затвор и глоби до 300 000 евро. Санкциите ще се прилагат за всеки, който ефективно участва в експлоатацията на корабите и който откаже да спре за проверка във френски териториални води.

Ако действията на съответните субекти със съответните кораби на руския сенчест флот (при опит за проверка на първо място) излагат на риск човешки живот, санкциите могат да достигнат до 7 години затвор и глоби до 700 000 евро, гласят предложенията.

Тепърва законовите идеи трябва да минат през френския парламент и се очаква това да стане до 14 юли т.е. Денят на бастилията.

По-рано днес стана ясно, че Русия е използвала военен кораб, за да не бъдат задържани два танкера от руския сенчест флот по пътя им през Ла Манша. До пряк сблъсък в случая с британските военноморски сили не се е стигнало.