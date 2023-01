Зеленски: Боевете за Соледар продължават, Донецка област се държи (ВИДЕО)

Показаха в снимки лъжата на Пригожин за превземането на Соледар

Но боевете продължават, Донецка област се държи и ние правим всичко, без да спираме дори за ден, да укрепваме украинската отбрана. Нашият потенциал нараства и аз благодаря на всички наши партньори, които ни помагат за това, допълни той.

Volodymyr Zelenskyy commented on the news about the alleged seizure of #Soledar by the Russian forces. pic.twitter.com/XEQ1oinbcm